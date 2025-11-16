Logo
Први снимак са мјеста ужаса: Бјежала и тражила помоћ, монструм је стигао на тргу и убио

Аваз

16.11.2025

20:41

Први снимак са мјеста ужаса: Бјежала и тражила помоћ, монструм је стигао на тргу и убио
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У Мостару је на Тргу Ивана Крндеља раније вечерас дошло до убиства у којем је једна особа изгубила живот.

Портпаролка МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, Илијана Милош, потврдила је за "Аваз" да је дојаву о овом случају полиција примила у 18 сати.

Хроника

Ужас у БиХ: Мушкарац убио жену, несрећна дјевојка бјежала и тражила помоћ, али је убица стигао?

"Убиство се догодило на тргу Ивана Крндеља. Обавијештен је дежурни кантонални тужилац, на лицу мјеста се обавља увиђај. Више информација биће познато накнадно", рекла је она.

Према првим информацијама, жртва је покушала побјећи од нападача с Аутобуске станице и утрчала у оближњи угоститељски објекат тражећи помоћ. Наводно је успела да позове полицију, али ју је нападач сустигао и убио испаливши хитац из пиштоља.

Полиција је, како се незванично наводи врло брзо стигла на лице мјеста и ухапсила мушкарца.

Увиђај је у току, а надлежни ће накнадно дати више информација о мотиву и околностима овог трагичног догађаја.

Мостар

Убиство

