"Спалите све авионе тамо, нико други не треба овако да страда": Потресне ријечи мајке копилота (30)

У авионској несрећи код Суботице на листу мјеста страдао је Золтан Сабо, који је био путник у летјелици, а на писти на коју, нажалост, никада није слетио, чекала га је супруга са њиховом малољетном дјецом.
Мајка копилота Золтана Сабо (30) који је на свој рођендан погинуо у авионској несрећи код Суботице, огласила се на друштвеним мрежама објавивши његову фотографију уз натпис "мој слатки син...", након чега се огорчено осврнула и на саму несрећу.
- Спалите све авионе тамо, нико други не треба овако да страда - написала је неутјешна мајка.
Подсјетимо, спортски авион типа Пајпер срушио се 14. новембра у близини аеродрома Биково, код Суботице. У овој авионској несрећи, на свој 30. рођендан страдао је Золтан Сабо. Након пада авиона, тешко је повријеђен пилот К. Ф. (24) који се још увијек налази у суботичкој болници под надзором љекара, а он је био заглављен испод олупина авиона.
Золтан је кобног дана напунио 30 година, а лет авионом био му је рођендански поклон, након чега је требало да се нађе са супругом и дјецом који су га нестрпљиво чекали, не слутећи да је дошло до велике трагедије.
Његова супруга огласила се на друштвеним мрежама наредни дан, да би сада исто учинила и Золтанова мајка која је такође своју тугу подијелила са блиским пријатељима на Фејсбуку.
Утучена због велике трагедије, она је написала и пјесму посвећену свом сину, а на крају стихова навела је потресно сазнање да је њен син живио тачно 30 година и 8 сати.
Њене ријечи преносимо у цјелости:
"Драги мој сине види колико си вољен,
а колико њих плаче, плаче за тобом данас,
јер се у срцу свакога дели као бол,
да је суђено да те изгубим заувек.
Види сине драги, то желе твоје двоје деце,
да их још једном загрлим, волим их,
јер сте оставили нешто у оба ваша мала срца,
оно што је за њих незаменљиво постало је вечно.
Остаћеш ту у сваком срцу трајно.
А то ни ово време које пролази не може одузети.
Остани ту као дивна лепа успомена,
која никад не губи своју лепоту.
Мирно спавај, твоје снове чувају анђели.
И знај да ћеш увек остати овде са нама.
Остаћеш овде у нашем срцу за овако добре људе,
они су бесмртни овде на земљи и шире.
Золтан Сзабе
1995.11.14.
2025.11.14.
30 година и 8 сати
