Нови детаљи пада авиона у Суботици: Золтан погинуо на 30. рођендан, жена и д‌јеца га чекали на писти

Извор:

Блиц

15.11.2025

17:20

Фото: Телеграф.рс

У авионској несрећи која се догодила јуче у близини Суботице, на листу мјеста страдао је Золтан Сабо (30), који је био путник у летјелици.

Јучерашњи лет био је рођендански поклон страдалом младићу, а на писти на коју, нажалост, никада није слетио, чекала га је супруга са њиховом малољетном д‌јецом, сазнаје Блиц.

Спортски авион типа Пајпер јуче поподне срушио се у близини Аеродрома Биково, код Суботице. У овој авионској несрећи, на свој 30. рођендан страдао је Золтан Сабо.

Након пада авиона, на тешко је повријеђен пилот К. Ф. (24) који се још увијек налази у суботичкој болници под надзором љекара, а како је раније речено он је био заглављен испод олупина авиона.

У разговору са члановима аеро клуба “Иван Сарић”, репортеру Блица који се налазио на лицу мјеста, речено је да је несрећни младић кобног дана напунио 30 година, те да му је лет авионом био рођендански поклон.

Жена са д‌јецом га чекала на аеродрому

Да трагедија буде још већа, њега су на мјесту гд‌је је требао да слети чекали супруга К. Сабо и њихова малољетна д‌јеца.

– Авион је каснио са слијетањем више од пола сата. Лет је био пријављен аеродрому у Батајници, али пошто се њима пилот није јавио они су обавијестили Суботичане да нешто није у реду. Ишао сам да тражим авион, али се ништа није вид‌јело од магле. Пилот је и поред повреда и иако је био заглављен испод авиона успио ипак да пошаље локацију. Тако смо их пронашли – каже један од чланова аеро клуба.

Супруга страдалог осјетила да нешто није у реду

Према његовим ријечима, на аеродрому Биково никог није било и нико није ни знао да ће кобног дана бити летења.

– Није морао да се јави нама јер је имао дозволу из Батајнице. Јуче дефинитивно није био дан за летење. Када сам отишао до аеродрома, тамо је само сједила једна жена са двоје мале д‌јеце. Чекала је путника коме је био рођендан. Била је забринута и рекла ми је да су полетјели послије 13,30 сати и да су до 15 сата требали да се врате – испричао је саговорник.

Он је открио да је та жена заправо супруга погинулог путника, којој није знао шта да каже у тренутку њиховог сусрета.

– Нисам знао шта да јој кажем. Јако тужно – закључио је члан аеро клуба.

Супруга страдалог Золтана, опростила се од њега на друштвеним мрежама.

