ШОК! Авион који се вечерас срушио код Суботице, пао је на истом мјесту прије 3 године!

Телеграф

14.11.2025

20:40

Фото: Телеграф.рс

Авион типа "Пајпер", који се вечерас око 17 часова срушио код аеродрома „Биково“ у Суботици, није први пут пао – иста летјелица, регистрована као YU-DPV, имала је несрећу и прије три године, под готово истим околностима, сазнаје Телеграф.

Вечерас су, подсјетимо, у летјелици била два члана посаде. Једна особа је погинула на лицу мјеста, док је друга у тешком стању превезена у болницу. Пад се догодио током приласка аеродрому Биково, а узрок још није познат. Полиција, ватрогасци и Хитна помоћ су на терену и увиђај је у току.

Претходна несрећа догодила се 24. септембра 2022. године, такође код аеродрома Биково. Тада је авион Пипер ПА-38-112 изгубио снагу мотора током школског лета, па је посада покушала принудно слијетање. Авион је био тешко оштећен, али су пилот и пилот-путник прошли без тежих повреда.

Тада су установљена озбиљна оштећења: деформисан главни стајни трап, оштећен труп, елиса и крила.

Детаљи вечерашње несреће тек треба да буду утврђени, а очекује се анализа која ће показати да ли постоји било каква повезаност са ранијом историјом летјелице.

(Телеграф)

