Фармацеут из Ниша прије нестанка оставио тајну поруку

Курир

14.11.2025

08:19

Фармацеут из Ниша прије нестанка оставио тајну поруку
Прошло је више од годину и по дана од нестанка фармацеута Милана Ђорђевића из Ниша, а мистерија његовог нестанка и даље траје.

Мистерија нестанка и даље збуњује његову породицу, пријатеље и истражне органе. Истрага и даље траје, али нових детаља нема. Мајка Марица Ђорђевић и даље не губи наду да ће сазнати истину о нестанку њеног сина.

Неутјешна мајка Милана Ђорђевића недавно је говорила и за Курир телевизију. Како је тада рекла, пред сам нестанак Милан се повјерио брату и куму да има неки проблем.

"Брату и куму је рекао да има неки проблем, а да ће им рећи тек када га реши, а шта је тај проблем, то што је побегао? Тада је по изласку из куће био на паркингу како би ушао у аутомобил када је повео два жустра разговора. Ја сам то пријавила, а рекли су ми да је то био разговор са шефицом. Међутим, ко тако разговара са шефицом", рекла је неутјешна мајка Милана Ђорђевића пред камерама Курир телевизије, преноси овај портал.

Аутомобил је пронађен испред Планинарског дома надомак Суве планине, а у возилу су били сви лични предмети. Полиција, хеликоптери, пси – сви су тражили његов траг, али досад није пронађен.

"Нестали фармацеут је то планирао дуго" — два могућа сценарија

Братислав Тимотијевић, некадашњи инспектор, рекао је да постоје двије варијанте у овом случају:

“Она у коју и даље верујем јесте да је он и даље негде жив или сакривен. Дешавало се да у случајним рацијама, годину или две од нестанка, пронађемо ту особу. Дешавало се чак да не желе да се јаве својима, па их затекнемо са тотално новом породицом и животом. Верујем у то, али не смемо да искључимо причу о отмици или убиству. Делује да је ипак Милан у некој дубокој илегали и чека да престану сви разлози због којих је морао да се удаљи, па ће се евентуално јавити”.

Гости у студију Курир телевизије који су се бавили темом нестанка људи били су Младен Радуловић, новинар, Маја Јовановић, предсједница Националне асоцијације за подршку, и Браца Здравковић, приватни детектив.

Да ли је могуће нестати без трага?

Према ријечима Маје Јовановић, овај нестанак је, како каже, жељен, будући да су му документа остала у колима.

“Могуће је отићи и не оставити траг. Особа која циљано остави своја документа, сасвим сигурно није отета; делује да је на такав начин одлучио да каже "ја сам свесно нестао" и мислим да је ово жељени нестанак. Ово је лична одлука. Не бих се базирала на принуду, уцену или то да је отет. Сетите се извесне Биљане која је своја лична документа оставила на трафици и нестала, и до данас не знамо где је она. То није одлучено у тренутку, то је дуго планиран циљ”, рекла је Маја Јовановић.

"Милан је свјесно оставио траг"

Браца Здравковић подвлачи да је Милан Ђорђевић свјесно оставио трагове који би могли бити кључни за рјешавање мистерије његовог нестанка:

“Он је свесно оставио траг. Лична документа су и те како јасан траг и порука. Порука је да се зна да је он хтео да побегне од себе, идентитета. Он је зрела и школована особа, отишао је у планину и није немогућа мисија нестати на Сувој планини, то је једна од најсуровијих планина Србије. Пуна је јама, као да сте у Динаридима, дакле пуна је увала, пећина и веома је опасна за кретање ако не познајете ту планину. Пуна је и дивљих звери, поготово вукова, па човек може да нестане и да се никада не пронађе. Тамо постоје јаме по пар стотина метара дубоке, можда је и тамо упао”, каже Здравковић.

Све док се особа води као нестала, за њом се трага, каже Младен Радуловић и додаје да се особа тек послије 10 година од нестанка законски може прогласити мртвом.

