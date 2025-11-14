Данас топло и сунчано, температура до 21 степен

14.11.2025
08:08
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити топло и сунчано вријеме уз максималну температуру од 16 до 21 степен Целзијусов, а очекује се постепено наоблачење од запада ка осталим предјелима.
На западу у другом дијелу дана вјетровито уз умјерен до јак југо, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар слаб до умјерен, на западу у другом делу дана на ударе и јак, јужних смјерова.
Максимална температура ваздуха од 16 до 21 степен, у вишим предјелима и местима са маглом од 10.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у већем дијелу Српске и ФБиХ сунчано је вријеме уз малу до умјерену облачност. По котлинама и уз ријечне токове има магле и ниске облачности.
