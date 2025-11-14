Logo
Large banner

Данас топло и сунчано, температура до 21 степен

14.11.2025

08:08

Коментари:

0
Данас топло и сунчано, температура до 21 степен
Фото: Pexel/Artem Saranin

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити топло и сунчано вријеме уз максималну температуру од 16 до 21 степен Целзијусов, а очекује се постепено наоблачење од запада ка осталим предјелима.

На западу у другом дијелу дана вјетровито уз умјерен до јак југо, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар слаб до умјерен, на западу у другом делу дана на ударе и јак, јужних смјерова.

Horoskop

Занимљивости

Шта нам звијезде поручују данас?

Максимална температура ваздуха од 16 до 21 степен, у вишим предјелима и местима са маглом од 10.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у већем дијелу Српске и ФБиХ сунчано је вријеме уз малу до умјерену облачност. По котлинама и уз ријечне токове има магле и ниске облачности.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

На дионицама у усјецима повећана опасност од одрона

Друштво

На дионицама у усјецима повећана опасност од одрона

4 ч

0
Српска богатија за 27 беба

Друштво

Српска богатија за 27 беба

4 ч

0
Свако четврто домаћинство је самачко

Друштво

Свако четврто домаћинство је самачко

4 ч

0
Свети Врачи исцјељују тијело и душу: Ове обичаје данас треба испоштовати

Друштво

Свети Врачи исцјељују тијело и душу: Ове обичаје данас треба испоштовати

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

05

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

12

04

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

11

59

Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти

11

59

Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

11

52

Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner