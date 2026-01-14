Посвађао се с оцем, па се бацио под камион

Извор:
Мушкарац (34) покушао је да изврши самоубиство након што се, наводно, посвађао са оцем у породичној кући у Смедереву.
Мушкарац (34) се бацио под камион који је у том тренутку пролазио једном улицом у Смедереву.
Покушају самоубиства, наводно је претходила свађа са оцем.
Након што је камион ударио мушкарца, на терен је изашла екипа Хитне помоћи, која је повређеног одвезла у болницу у Смедереву. Њему су констатоване тешке телесне повреде, опасне по живот, незванично сазнаје Блиц.
Према ријечима саговорника, комплетан догађај забиљежиле су сигурносне камере.
Полиција истражује мотив овог инцидента, а према незваничним сазнањима, случај није квалификован као саобраћајна несрећа и нема одговорности возача камиона.
