Logo
Large banner

Посвађао се с оцем, па се бацио под камион

Извор:

Блиц

14.01.2026

17:03

Коментари:

0
Посвађао се с оцем, па се бацио под камион
Фото: Pixabay

Мушкарац (34) покушао је да изврши самоубиство након што се, наводно, посвађао са оцем у породичној кући у Смедереву.

Мушкарац (34) се бацио под камион који је у том тренутку пролазио једном улицом у Смедереву.

Покушају самоубиства, наводно је претходила свађа са оцем.

Након што је камион ударио мушкарца, на терен је изашла екипа Хитне помоћи, која је повређеног одвезла у болницу у Смедереву. Њему су констатоване тешке телесне повреде, опасне по живот, незванично сазнаје Блиц.

Снијег- Србија-03102025 (2)

Србија

Укинута ванредна ситуација, грађани позвани да пријавe штету

Према ријечима саговорника, комплетан догађај забиљежиле су сигурносне камере.

Полиција истражује мотив овог инцидента, а према незваничним сазнањима, случај није квалификован као саобраћајна несрећа и нема одговорности возача камиона.

Подијели:

Тагови:

pokušaj samoubistva

Smederevo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Укинута ванредна ситуација, грађани позвани да пријавe штету

Србија

Укинута ванредна ситуација, грађани позвани да пријавe штету

2 ч

0
Институције хитно да дјелују како би БиХ избјегла сиву листу Монивала

БиХ

Институције хитно да дјелују како би БиХ избјегла сиву листу Монивала

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Петоро ухапшених због напада на радника пумпе и крађе

2 ч

0
Зашто се инфаркт чешће дешава током зимских мјесеци?

Здравље

Зашто се инфаркт чешће дешава током зимских мјесеци?

3 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Петоро ухапшених због напада на радника пумпе и крађе

2 ч

0
Кључни налаз у случају Данке Илић стигао у тужилаштво

Хроника

Кључни налаз у случају Данке Илић стигао у тужилаштво

4 ч

0
Шумокрадице пуцале на полицију и возача грталице

Хроника

Шумокрадице пуцале на полицију и возача грталице

4 ч

1
Страдао радник у Мостару

Хроника

Страдао радник у Мостару

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Што сте се гријали, гријали сте се: Бањалуку чека зима на 19 степени

19

35

Ћуте, сједе и примају плату - тако је појединим народним посланицима

19

34

Ову ствар извадите из новчаника: Привлачи биједу и сиромаштво

19

23

Више цијене партиципације у Српској

19

20

Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner