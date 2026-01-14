Logo
Large banner

Укинута ванредна ситуација, грађани позвани да пријавe штету

Извор:

Танјуг

14.01.2026

16:57

Коментари:

0
Укинута ванредна ситуација, грађани позвани да пријавe штету
Фото: Tanjug / AP

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је, на данашњој сjедници, укинуо ванредну ситуацију у Ваљеву, која је проглашена 8. јануара због снијежног невремена.

Како је објављено на Инстаграм профилу града Ваљева, ситуација у том граду је у потпуности стабилизована - путеви су проходни, снабдевање електричном енергијом је успостављено на цијелој територији, а појединачни кварови на нисконапонској мрежи се отклањају у најкраћем року.

Полиција ФБиХ

Хроника

Петоро ухапшених због напада на радника пумпе и крађе

Градоначелник Лазар Гојковић захвалио се свим службама које су реаговале и омогућиле да се отклоне последице снега и леда, које су претиле да на дужи период паралишу живот, нарочито у ваљевским селима.

Град Ваљево позвао је све грађане са територије тог града који су претрпјели штету виду покварених, уништених или неупотребљивих малих кућних апарата и бијеле технике да штету пријаве.

Подијели:

Тагови:

Valjevo

vanredno stanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Институције хитно да дјелују како би БиХ избјегла сиву листу Монивала

БиХ

Институције хитно да дјелују како би БиХ избјегла сиву листу Монивала

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Петоро ухапшених због напада на радника пумпе и крађе

2 ч

0
Зашто се инфаркт чешће дешава током зимских мјесеци?

Здравље

Зашто се инфаркт чешће дешава током зимских мјесеци?

3 ч

0
Ево како лицу вратите свјежину након празника и ријешите се подочњака

Стил

Ево како лицу вратите свјежину након празника и ријешите се подочњака

3 ч

0

Више из рубрике

Изненада умро муж водитељке РТС Иванке Ристовски

Србија

Изненада умро муж водитељке РТС Иванке Ристовски

5 ч

0
Евро паре новац

Србија

Опљачкано већ 6 породица, сумња се да је иза свега "озлоглашена" Жаклина

6 ч

0
Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Србија

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

7 ч

0
Расим Љајић иде на операцију

Србија

Расим Љајић иде на операцију

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Што сте се гријали, гријали сте се: Бањалуку чека зима на 19 степени

19

35

Ћуте, сједе и примају плату - тако је појединим народним посланицима

19

34

Ову ствар извадите из новчаника: Привлачи биједу и сиромаштво

19

23

Више цијене партиципације у Српској

19

20

Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner