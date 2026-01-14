Укинута ванредна ситуација, грађани позвани да пријавe штету

Извор:
Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је, на данашњој сjедници, укинуо ванредну ситуацију у Ваљеву, која је проглашена 8. јануара због снијежног невремена.
Како је објављено на Инстаграм профилу града Ваљева, ситуација у том граду је у потпуности стабилизована - путеви су проходни, снабдевање електричном енергијом је успостављено на цијелој територији, а појединачни кварови на нисконапонској мрежи се отклањају у најкраћем року.
Градоначелник Лазар Гојковић захвалио се свим службама које су реаговале и омогућиле да се отклоне последице снега и леда, које су претиле да на дужи период паралишу живот, нарочито у ваљевским селима.
Град Ваљево позвао је све грађане са територије тог града који су претрпјели штету виду покварених, уништених или неупотребљивих малих кућних апарата и бијеле технике да штету пријаве.
