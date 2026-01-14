Logo
Расим Љајић иде на операцију

Извор:

Танјуг

14.01.2026

10:50

Коментари:

0
Расим Љајић иде на операцију

Расим Љајић, предсједник Привременог органа ФК Партизан, данас, 14. јануара, ће лапараскопским захватом у пуној анестезији бити оперисан.

Како пише Спортски журнал у четвртак или петак биће пуштен на кућно лијечење.

"У болници сам, право да вам кажем, о операцији жучи најмање размишљам јер у Партизану имамо толико проблема због УЕФА мониторинга да је све остало другом плану... И искрено: не знам како ћемо у овом тренутку то да ријешимо", рекао је Љајић.

Подсјећамо, Расим Љајић изабран је 2. јуна 2025. године за предсједника Управног одбора Фудбалског клуба Партизан.

Љајић је до сада био предсједник Радне групе ФК Партизан.

Rasim Ljajić

Операција

Коментари (0)
