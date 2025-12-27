Благојевић потврдио да тужи Партизан

Извор:
Срђан Благојевић, бивши тренер фудбалера Партизана, изјавио је да је одлучио да тужи клуб након што су црно-бијели једнострано раскинули уговор.
Након испадања у купу и пораза од Чукаричког, Срђан Благојевић је добио отказ почетком новембра.
Његово мјесто је попунио Ненад Стојаковић, који је тим одвео до јесење титуле у Суперлиги Србије. С обзиром на то да је уговор једнострано раскинут од стране клуба, а био је важећи до јуна мјесеца, једина могућност и једина моја опција да заштитим своја права јесте тужба комисији за рјешавање спорова ФСС – рекао је Благојевић у разговору за Спортал и додао:
“То је редовна и очекивана процедура код оваквих дешавања и у томе нема ништа необично ни спорно”.
То је нови проблем за челнике тима из Хумске, који ће морати да се позабаве и случајем Патрика Андрадеа којем мора да се исплати 1,3 милиона евра на име дуговања како би се избјегла суспензија ФИФА, преноси Спортал.
