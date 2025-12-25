Монтинг Теслић одбранио трон на бориковом турниру у малом фудбалу

Аутор:Никола Лучић
Седми пут Монтинг Теслић је шампион Борика. У великом финалу након бољег извођења пенала савладали су екипу Пенда Бистрице, након што је регуларни дио меча завршен неријешено 3:3.
Матеус Исаиас проглашен је за најбољег играча овогодишњег турнира, а уједно је са 14 голова био и најбољи стријелац. Поред пехара побједничком тиму је припала и награда од 25 хиљада марака.
"Ово је велики турнир. Другу годину заредом смо шампиони. Била је веома неизвјесна утакмица у финалу. Имам најбоље саиграче на свијету и да није било њих ништа ово не би било могуће. Надам се да се видимо и сљедеће године", рекао је Исаиас.
По завршетку финалне утакмице подијељена су и остала признања. Најперспективнији играч турнира је Сергеј Слијепчевић, док је најбољи голман Дарко Милановић. Популарни Деко и Игор Мирковић на крају нису успјели да се домогну рекордног деветог пехара у Борику.
Турнир је ове године прославио пола вијека постојања и наставио да помјера границе. Организатори задовољни, надају се наставку традиције.
Финале и сама завршница привукли су велику пажњу публике. Меч за титулу испратиле су пуне трибине бањалучког храма спорта.
