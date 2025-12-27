Кошмар за Партизан: Ово је просјечна разлика којом је губио три посљедња меча, "пакао" тек слиједи

27.12.2025
09:17
Коментари:0
Кошаркаши Партизана налазе се у озбиљној резултатској кризи, јер су доживјели и трећи узастопни пораз у Евролиги.
Након два убједљива пораза од Виртуса (86:68) и Жалгириса (109: 68) у претходном дуплом колу, стигао је и трећи, јер је Макаби у Београду декласирао црно-бијеле на дебију Ђоана Пењароје (112:87).
Прије пораза од Израелаца од 25 разлике, Витрус је у такође у Београду славио са 18 поена вишка, док је највећи дебакл Партизан доживио у Каунасу, гдје је изгубио 41 разлике.
Када се извуче просјечна разлика којом је Партизан губио у посљедње три утакмице, добијамо бројку од 28 поена, која само додатно потврђује у каквом кошмару се црно-бијели налазе.
28-POINT average deficit over three straight loses 😬— Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 26, 2025
It's been a neverending NIGHTMARE for Partizan Begrade ⚫⚪ pic.twitter.com/B0FXJjyZy8
Екипи Ђоана Пењароје сада слиједи серија гостовања, прво у Валенсији за крај 2025. године, а онда Монаку и Барселони, гдје мора да покаже реакцију, пише б92.
