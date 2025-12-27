Logo
Кошмар за Партизан: Ово је просјечна разлика којом је губио три посљедња меча, "пакао" тек слиједи

27.12.2025

09:17

Коментари:

0
Кошмар за Партизан: Ово је просјечна разлика којом је губио три посљедња меча, "пакао" тек слиједи
Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Кошаркаши Партизана налазе се у озбиљној резултатској кризи, јер су доживјели и трећи узастопни пораз у Евролиги.

Након два убједљива пораза од Виртуса (86:68) и Жалгириса (109: 68) у претходном дуплом колу, стигао је и трећи, јер је Макаби у Београду декласирао црно-бијеле на дебију Ђоана Пењароје (112:87).

Прије пораза од Израелаца од 25 разлике, Витрус је у такође у Београду славио са 18 поена вишка, док је највећи дебакл Партизан доживио у Каунасу, гдје је изгубио 41 разлике.

Када се извуче просјечна разлика којом је Партизан губио у посљедње три утакмице, добијамо бројку од 28 поена, која само додатно потврђује у каквом кошмару се црно-бијели налазе.

Екипи Ђоана Пењароје сада слиједи серија гостовања, прво у Валенсији за крај 2025. године, а онда Монаку и Барселони, гдје мора да покаже реакцију, пише б92.

