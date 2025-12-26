Logo
Large banner

Хаос након меча Партизана: Тајрик Џонс у сукобу са навијачима, звао их на "тучу послије Арене"

26.12.2025

21:16

Коментари:

0
Хаос након меча Партизана: Тајрик Џонс у сукобу са навијачима, звао их на "тучу послије Арене"
Фото: screenshot / X

Кошаркаши Партизана поражени су убједљиво од стране Макабија из Тел Авива са 112:85 пред својим навијачима, чиме су доживјели један од најубједљивијих пораза у својој историји на домаћем терену, што је само разгалило навијаче.

Гробари су већ дуго незадовољни виђеним од екипе Партизана, док су поприлично љути и здањима Џабарија Паркера и Тајрика Џонса, док је другопоменути кошаркаш ушао и у отворени сукоб са најватренијим присталицама.

Партиуанн

Кошарка

Не помажу ни Шпанац ни Американац: Дебакл Партизана усред Београда!

Он је одмах послије утакмице са Макабијем одлучио и да се "залети" на вође Гробара у првом реду, након што је прескочио ограду и кренуо до њих.

Вања Маринковић 27082025

Кошарка

Вања Маринковић на ивици суза послао поруку Гробарима: "Не тражим оправдање, али..."

Ту га је прво зауставио Вања Маринковић, али то није било све. Тајрик Џонс је нешто расправљао са навијачима, а један од њих га је гурнуо.

Одлучио је тада Тајрик Џонс да се се склони, али није ту стао. Он се окренуо ка навијачима, па је једног од њих звао и на тучу "послије Арене".

Све је било поприлично конфузно, а ви у наставку можете погледати и видео из другог угла гдје се то јасно види.

Подијели:

Тагови:

КК Партизан

Grobari

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђоан Пењароја, тренер Партизана

Кошарка

Ђоан Пењароја зна зашто Партизан губи: Џабари Паркер није највећи проблем

1 д

0
Умро бивши фудбалер Партизана

Фудбал

Умро бивши фудбалер Партизана

3 д

0
Ништа од утакмице у Бечу: Овдје ће Партизан дочекати Олимпијакос

Кошарка

Ништа од утакмице у Бечу: Овдје ће Партизан дочекати Олимпијакос

3 д

0
Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера

Кошарка

Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера

3 д

0

Више из рубрике

Александар Секулић

Кошарка

Секулић за АТВ: Кошаркашка мапа у Европи се мијења

3 ч

0
Вања Маринковић на ивици суза послао поруку Гробарима: "Не тражим оправдање, али..."

Кошарка

Вања Маринковић на ивици суза послао поруку Гробарима: "Не тражим оправдање, али..."

4 ч

0
Не помажу ни Шпанац ни Американац: Дебакл Партизана усред Београда!

Кошарка

Не помажу ни Шпанац ни Американац: Дебакл Партизана усред Београда!

4 ч

0
Навијачи Партизана опет скандирали "Управа напоље": Послали поруку и Остоји Мијаиловићу

Кошарка

Навијачи Партизана опет скандирали "Управа напоље": Послали поруку и Остоји Мијаиловићу

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

46

Откривено налазиште кључних метала вриједно 120 милијарди евра

22

37

Рејтинг Емануела Макрона пао је на најнижи ниво од 2017. године

22

24

Завршено донаторско вече, хуманитарни број позван 65.302 пута

22

07

Штркић: Важна је подршка система

22

01

Каран: Донаторском вечери се показује велико срце и душа Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner