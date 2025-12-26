Хаос након меча Партизана: Тајрик Џонс у сукобу са навијачима, звао их на "тучу послије Арене"

26.12.2025
Кошаркаши Партизана поражени су убједљиво од стране Макабија из Тел Авива са 112:85 пред својим навијачима, чиме су доживјели један од најубједљивијих пораза у својој историји на домаћем терену, што је само разгалило навијаче.
Гробари су већ дуго незадовољни виђеним од екипе Партизана, док су поприлично љути и здањима Џабарија Паркера и Тајрика Џонса, док је другопоменути кошаркаш ушао и у отворени сукоб са најватренијим присталицама.
Не помажу ни Шпанац ни Американац: Дебакл Партизана усред Београда!
Он је одмах послије утакмице са Макабијем одлучио и да се "залети" на вође Гробара у првом реду, након што је прескочио ограду и кренуо до њих.
Вања Маринковић на ивици суза послао поруку Гробарима: "Не тражим оправдање, али..."
Ту га је прво зауставио Вања Маринковић, али то није било све. Тајрик Џонс је нешто расправљао са навијачима, а један од њих га је гурнуо.
Tyrique Jones had what appears to be a heated exchange with Partizan fans after his team's 25-point loss to Maccabi— Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 26, 2025
Jones was being booed by the crowd all night longpic.twitter.com/db2eavKa1Z
Одлучио је тада Тајрик Џонс да се се склони, али није ту стао. Он се окренуо ка навијачима, па је једног од њих звао и на тучу "послије Арене".
Све је било поприлично конфузно, а ви у наставку можете погледати и видео из другог угла гдје се то јасно види.
Šta god. pic.twitter.com/Ut1QNNNyi6— sara (@dantes_circles) December 26, 2025
