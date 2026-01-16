Logo
Пронађено тијело Милице: Изашла из комшијине куће и нестала без трага

Блиц

16.01.2026

18:04

Тијело Милице Асановић (25) из Балајнца, која је нестала 9. јануара, пронађено је данас поред ауто-пута Ниш-Лесковац.

Полиција и мјештани данима су трагали за Милицом, а Славољуб Тодоровић, комшија код кога је била прије нестанка, каже да је по изласку из његове куће Милица из за сада непознатих разлога кренула супротном смјеру од своје куће, што су потврдили свједоци који су је видјели и снимци са камера.

Друштво

Упозорење због наглог топљења снијега: Могуће поплаве

"По изласку из моје куће, умјесто десно према њеној кући на раскрсници она је скренула лијево према према Батушинцу. Мљевена кафа коју је носила у шољици коју сам јој дао, просута на улицу, пронађена је око 200 метара од моје куће. Нашли смо је када смо се враћали. Нисмо међутим нашли ни шољицу у којој је била кафа, ни алуминијумску фолија у коју сам јој замотао рибе, ни кесицу шећера коју је имала са собом. Само просута кафа не улици, каже Тодоровић за "Блиц".

Несталу дјевојку Милицу је тога дана око поднева видјела још троје мјештана, након чега је нестала.

"Видјеле су је две жене из села да се оклизнула на излазу из села јер је било клизаво. Никакав траг није остао ту, само је продужила навише у правцу Батушинца. Видио ју је још један дечко док је пролазио је колима и жена полицајка док је ишла поред пута, код пластеника, одакле јој се губи сваки траг око 12 часова", каже Тодоровић.

