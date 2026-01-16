Дрогиран и пијан украо доставно возило, направио хаос

Извор:
СРНА
16.01.2026
16:40
Коментари:0
Новосадска полиција ухапсила је мушкарца чији су иницијали А.А. (43) након што је под дејством алкохола и дроге украо доставно возило и у бијегу од полиције повриједио једног полицајца и оштетио неколико паркираних аутомобила.
Ухапшени је осумњичен за кривична дјела тешка крађа и ометање службеног лица у вршењу службене дужности, због чега му је одређено задржавање од 48 часова, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужиоцу, саопштено је из Полицијске управе Нови Сад.
Сумња се да је А.А. у насељу Детелинара украо доставно возило, које је било остављено са кључем у контакт-брави, потом је покушао да побјегне од полиције, а приликом интервенције један полицајац је повријеђен.
У саопштењу је наведено да је док је бјежао - оштетио и неколико аутомобила, али је ухапшен на углу улица Руменачка и Корнелија Станковића.
Након хапшења утврђено је да је био пијан и под дејством психоактивних супстанци.
Република Српска
1 ч2
Здравље
1 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч8
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
18
18
16
18
04
18
02
17
54
Тренутно на програму