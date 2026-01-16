Мотоциклиста погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

Извор:
Телеграф
16.01.2026
15:55
У саобраћајној незгоди на старом магистралном путу Чачак- Краљево, у селу Јежевица, јутрос је погинуо бициклиста (71).
Повријеђеном мушкарцу прву помоћ су указали мјештани, након чега је возилом Хитне помоћи превезен у Општу болницу у Чачку, гдје је подлегао повредама.
"Због тежине повреда и општег здравственог стања, пацијент је био збринут у Јединици интензивне његе, али је након свих мјера лијечења преминуо", саопштено је из Опште болнице у Чачку.
До несреће је дошло када је аутомобил марке „фијат“ ударио бициклисту.
