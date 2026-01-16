Logo
Мотоциклиста погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

Телеграф

16.01.2026

15:55

Мотоцикл мотор вожња пут
Фото: Guduru Ajay bhargav/Pexels

У саобраћајној незгоди на старом магистралном путу Чачак- Краљево, у селу Јежевица, јутрос је погинуо бициклиста (71).

Повријеђеном мушкарцу прву помоћ су указали мјештани, након чега је возилом Хитне помоћи превезен у Општу болницу у Чачку, гдје је подлегао повредама.

Болница

Хроника

Мушкарац скочио са другог спрата болнице: Преминуо на лицу мјеста

"Због тежине повреда и општег здравственог стања, пацијент је био збринут у Јединици интензивне његе, али је након свих мјера лијечења преминуо", саопштено је из Опште болнице у Чачку.

До несреће је дошло када је аутомобил марке „фијат“ ударио бициклисту.

погинуо мотоциклиста

Саобраћајна несрећа

