Развалили расхладну витрину и однијели безалкохолна пића

Извор:

Телеграф

16.01.2026

15:38

Припадници Министарства унутрашњих послова у Бечеју ухапсили су Ч. К. (30) и М. К. (19), због постојања основа сумње да су учинили кривично дјело тешка крађа.

Сумња се да су, јуче, у Бачком Петровом Селу, они развалили врата расхладне витрине једног киоска и украли из ње безалкохолно пиће.

Претресом просторија, које користе осумњичени, пронађен је дио украденог пића.

Ч. К. је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, основном јавном тужиоцу у Бечеју, док ће против М. К. бити поднијета кривична пријава у редовном поступку, преноси Телеграф.

