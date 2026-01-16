Минић: Привржени даљем јачању Српске

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да формирање нове владе иде у прилог даљем јачању институционалне и политичке стабилности Републике Српске.
У оквиру консултација са представницима савеза, организација и удружења, Минић је
нагласио да ће нова влада остати привржена реализацији свих зацртаних циљева усмјерених ка даљем економском и привредном јачању.
Он је истакао да је Република Српска финансијски потпуно стабилна, да се сва буџетска давања редовно измирују и да ће нова влада још агилније наставити активности на унапређењу материјалног положаја свих категорија грађана и подстицању привредног раста у Српској.
Представници свих савеза, организација и удружења који су присуствовали данашњем састанку исказали су јединствену подршку формирању нове владе и Минићу који ће је поново водити, поручивши да Република Српска мора сачувати стабилност и свој институционални капацитет.
Дали су подршку идеји за још ефикаснијом и оперативнијом владом којој треба нова снага за реализацију обећаног, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.
Данашњем састанку присуствовали су представници Борачке организације Републике Српске, Организације ампутираца Републике Српске УДАС, Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, Савеза организација и удружења ратних војних инвалида, те Савеза удружења цивилних жртава рата.
Присутни су били и представници Савеза логораша Републике Српске, Удружења грађана "Ветерани Републике Српске", Удружења жена жртава рата Републике Српске, Организације старјешина Војске Републике Српске, Конфедерације синдиката Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске, као и Занатско-предузетничке коморе, Савеза општина и градова Републике Српске, Савеза синдиката Републике Српске.
Консултацијама су присуствовали и представници Удружења пензионера Републике Српске, Уније послодаваца, Универзитета у Бањалуци и Универзитета у Источном Сарајеву, Уније студената и Омладинског савјета Српске, те општина из Федерације БиХ ФБиХ са већинским српским становништвом.
Присуствовали су и представници Задружног савеза Републике Српске, Пословног удружења "Заједница живинара Републике Српске", републичког Савеза удружења пољопривредних произвођача, Савеза удружења пчелара, Удружења воћара, Удружења повртара, Удружења пољопривредних произвођача - мљекара Републике Српске и Удружења узгајивача свиња Републике Српске.
