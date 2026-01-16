Logo
Посебна сједница о оставци Минића у недјељу

Извор:

АТВ

16.01.2026

15:13

Колегијум Народне скупштине Републике Српске одлучио је данас, на телефонској сједници, да 29. посебна сједница Народне скупштине буде одржана у недјељу у 11.00 часова.

Колегијум је усвојио приједлог дневног реда са једном тачком - усвајање оставке предсједника Владе Републике Српске, саопштено је из Народне скупштине.

Сједницом Колегијума предсједавала је потпредсједница Народне скупштине Ања Љубојевић.


Тагови:

NSRS

posebna sjednica

