Посебна сједница о оставци Минића у недјељу

Колегијум Народне скупштине Републике Српске одлучио је данас, на телефонској сједници, да 29. посебна сједница Народне скупштине буде одржана у недјељу у 11.00 часова.
Колегијум је усвојио приједлог дневног реда са једном тачком - усвајање оставке предсједника Владе Републике Српске, саопштено је из Народне скупштине.
Сједницом Колегијума предсједавала је потпредсједница Народне скупштине Ања Љубојевић.
