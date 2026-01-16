Минић се састао са социјалним партнерима

16.01.2026
13:35
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се у Бањалуци са представницима социјалних партнера.
Састанку у сједишту Владе Републике Српске присуствују представници Савеза синдиката Републике Српске, послодаваца, Срба у ФБиХ са већинским српским становништвом, универзитета, удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, пензионера.
Минић се претходно састао са представницима СП-а, СПС-а, ДЕМОС-а, НПС-а, ДНС-а и Уједињене Српске.
Минић са представницима политичких партија
У 15.30 часова Минић ће разговарати са представницима СНСД-а.
Након тог састанка, у 16.00 часова, предвиђене су изјаве за медије.
