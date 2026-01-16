Logo
Минић се састао са социјалним партнерима

16.01.2026

13:35

Минић се састао са социјалним партнерима
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се у Бањалуци са представницима социјалних партнера.

Састанку у сједишту Владе Републике Српске присуствују представници Савеза синдиката Републике Српске, послодаваца, Срба у ФБиХ са већинским српским становништвом, универзитета, удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, пензионера.

Минић се претходно састао са представницима СП-а, СПС-а, ДЕМОС-а, НПС-а, ДНС-а и Уједињене Српске.

Минић са представницима партија

Република Српска

Минић са представницима политичких партија

У 15.30 часова Минић ће разговарати са представницима СНСД-а.

Након тог састанка, у 16.00 часова, предвиђене су изјаве за медије.

Саво Минић

