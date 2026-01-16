Минић са представницима политичких партија

Извор:
АТВ
16.01.2026
11:21
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговара у Бањалуци са представницима политичких партија.
Након састанка са представницима политичких странака, предвиђен је састанак са социјалним партнерима.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састаће се данас у Бањалуци са делегацијом СНСД-а.
Састанак ће почети у 15.30 часова у сједишту Владе Републике Српске, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.
Након састанка предвиђене су изјаве за новинаре у 16.00 часова.
Република Српска
2 ч1
Република Српска
14 ч0
Република Српска
16 ч1
Република Српска
16 ч6
Најновије
Најчитаније
12
28
12
25
12
07
11
59
11
55
Тренутно на програму