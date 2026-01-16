Logo
Минић са представницима политичких партија

Извор:

АТВ

16.01.2026

11:21

Коментари:

0
Минић са представницима политичких партија
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговара у Бањалуци са представницима политичких партија.

Након састанка са представницима политичких странака, предвиђен је састанак са социјалним партнерима.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састаће се данас у Бањалуци са делегацијом СНСД-а.

Састанак ће почети у 15.30 часова у сједишту Владе Републике Српске, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

Након састанка предвиђене су изјаве за новинаре у 16.00 часова.

Тагови:

Саво Минић

Влада Републике Српске

