Цвијановић: Најтоплија захвалност свима који су увеличали Божићни пријем

15.01.2026

21:39

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић најтоплије је захвалила свима који су својим присуством увеличали традиционални Божићни пријем, који је вечерас организовала у Источном Сарајеву.

"Вечерас смо окупљени у славу и част Христовог рођења", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Она је навела да је Божић празник љубави и истинске радости која се дијељењем додатно умножава.

"Празник наде која нам је увијек, а поготово у тешким и изазовним временима насушна потреба, али и празник вјере у бољу будућност", истакла је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

