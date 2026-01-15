Цвијановић: Најтоплија захвалност свима који су увеличали Божићни пријем

15.01.2026
21:39
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић најтоплије је захвалила свима који су својим присуством увеличали традиционални Божићни пријем, који је вечерас организовала у Источном Сарајеву.
"Вечерас смо окупљени у славу и част Христовог рођења", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Она је навела да је Божић празник љубави и истинске радости која се дијељењем додатно умножава.
"Празник наде која нам је увијек, а поготово у тешким и изазовним временима насушна потреба, али и празник вјере у бољу будућност", истакла је Цвијановићева.
Вечерас смо окупљени у славу и част Христовог рођења. Божић је празник љубави и истинске радости која се дијељењем додатно умножава. Празник наде која нам је увијек, а поготово у тешким и изазовним временима насушна потреба, али и празник вјере у бољу будућност. — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) January 15, 2026
