"Минић ће вратити и одмах преузети мандат"

Бранка Дакић

15.01.2026

19:27

Фото: АТВ

Република Српска окренута је ка будућности и посвећена је развоју. Нема ништа ни против кога, за разлику од политичког Сарајева, које је посвећено загорчавању живота грађана Републике Српске, каже Ана Тришић Бабић.

Потврдила је да ће Саво Минић поново бити предложен за мандатара за састав нове Владе.

"Да би онемогућили стварање још једне вјештачке кризе у режији стране управе, зато смо договорили да премијер Саво Минић врати, а потом одмах преузме мандат предсједника Владе Српске. Влада на чијем челу Саво Минић започела је реализацију стратешких пројеката усмјерених на побољшање живота свих грађана, програм за побољшање живота борачке популације, а нарочито млађе популације и повећање привредне активности. Логично је да та влада настави са испуњавањем дефинисаних циљева", истакла је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.

Нећемо нијемо и скрштених руку посматрати настојања Сарајева да загосподари Републиком Српском, порука је Милорада Додика.

Битно је да Република Српска увијек има спреман институционални одговор на све изазове и зато у потпуности подржавамо Саву Минића у намјери да кроз реконструкцију Владе дође до реализације започетих активности, а у циљу побољшања живота свих грађана, коментар је Жељке Цвијановић.

"Као и увијек, поносна сам на Републику Српску, али и на јединство и колегијалност владајуће структуре која се упорно бори за уставни статус Републике Српске и њен економски и социјални развој“, рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Минићев потез је одговоран, а о његовој оставци и избору нове Владе одлучиваће Народна скупштина Републике Српске.

„Ми се понашамо у оквиру Устава и Пословника. Оно што је најважније јесте да ми у Републици Српској разумијемо процесе и да смо ми ти који ћемо одабрати тренутак да страни центри који одлучују у Сарајеву и имају одличне односе и подршку опозиције из Републике Српске, не остваре побједу и направе неке ситуације који би могле да утичу на стабилност Републике Српске“, казао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Телефонска сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске заказана је за сутра у 15 часова, након чега ће бити познато када ће бити одржана посебна сједница на чијем дневном реду ће бити одлука о оставци Саве Минића и избору нове Владе Српске. Приједлог Клуба полснаика СНСД-а биће да то буде у недјељу, 18. јануара.

