Гост Централних вијести АТВ-а Саво Минић

Извор:

АТВ

15.01.2026

17:39

Коментари:

0
Саво Минић мандатар
Фото: АТВ

О новој Влади, сједници Народне скупштине Републике Српске и будућим потезима извршне власти, вечерас у Централним вијестима АТВ-а разговараћемо са премијером Владе Републике Српске Савом Минићем.

Централне вијести су на програму од 19:00 часова, а можете их пратити нашем програму и порталу atvbl.rs.

Подсјећамо, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић вратио је мандат, али је обавјештен од вршиоца дужности предсједника Српске Ане Тришић Бабић да ће поново бити предложен за премијера.

