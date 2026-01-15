Гост Централних вијести АТВ-а Саво Минић

Извор:
15.01.2026
О новој Влади, сједници Народне скупштине Републике Српске и будућим потезима извршне власти, вечерас у Централним вијестима АТВ-а разговараћемо са премијером Владе Републике Српске Савом Минићем.
Централне вијести су на програму од 19:00 часова, а можете их пратити нашем програму и порталу atvbl.rs.
Подсјећамо, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић вратио је мандат, али је обавјештен од вршиоца дужности предсједника Српске Ане Тришић Бабић да ће поново бити предложен за премијера.
