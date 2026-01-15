Мазалица: Што је Вукану мило, то му се и снило

Извор:
СРНА
15.01.2026
17:18
Коментари:0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је да посланик Небојша Вукановић, по свом старом обичају, најављује потезе сарајевске чаршије, правда их и ствара простор да они поткопавају Републику Српску.
"По ко зна који пут превазишао је сам себе. Упада у замке које другима поставља и прави конструкције које су, изгледа, само њему јасне. Читава скаламерија Вукановићевих теорија пада на једној ствари: предсједника Владе не бира предсједник Републике већ Народна скупштина", истакао је Мазалица коментаришући Вукановићеве наводе о оставци предсједника Владе Саве Минића.
Осврнувши се на Вукановићеву изјаву да власт у Српској, како каже, признаје Уставни суд БиХ, Мазалица је констатовао да се из тога може закључити да Вукановић очигледно зна каква ће бити одлука Уставног суда БиХ и, ако је већ зна, онда нека је и јавности саопшти.
"Већ смо видјели да је ЦИК БиХ донио одлуку о понављању избора на 136 бирачких мјеста испуњавајући жеље опозиције, а између осталих, и Вукановићеву. Али, да ми нешто саопштимо Вукановићу - на свим бирачким мјестима на којима се понављају избори, поново ће побиједити Синиша Каран. У правилу, Вукановићеве жеље, попут оне да постане министар безбједности, остану неостварене. Што би народ рекао: Што је Вукану мило, то му се и снило", истакао је Мазалица.
