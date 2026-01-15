Logo
Large banner

Колегијум сутра о одржавању посебне сједнице НСРС

15.01.2026

15:51

Коментари:

0
Колегијум сутра о одржавању посебне сједнице НСРС
Фото: Уступљена фотографија

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је да ће сутра бити одржана телефонска сједница скупштинског Колегијума ради договора о одржавању посебне сједнице парламента Српске.

"С обзиром на предстојеће вјерске празнике идуће седмице, Клуб СНСД-а предложиће да сједница Народне скупштине буде одржана у недјељу, 18. јануара", рекао је Мазалица.

Мазалица је рекао да је почетак телефонске сједнице Колегијума заказан за 15 часова.

Влада Републике Српске

Република Српска

"Донесене одлуке Владе не могу бити доведене у питање"

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић потврдио је да је данас вратио мандат и да га је вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић обавијестила да ће поново бити предложен за мандатара.

Минић је истакао да ће тражити да што прије крену процедуре након што је данас вратио мандат да се не би остављало простора за било какве инсинуације.

Подијели:

Таг:

Kolegijum Narodne skupštine RS

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Стевандић: Избор нове владе чим добијемо захтјев

Република Српска

Стевандић: Избор нове владе чим добијемо захтјев

2 ч

2
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Између Сарајева и Републике Српске, Срби ће увијек изабрати Српску

3 ч

1
Цвијановић: Подршка Минићу за реконструкцију Владе

Република Српска

Цвијановић: Подршка Минићу за реконструкцију Владе

3 ч

1
"Донесене одлуке Владе не могу бити доведене у питање"

Република Српска

"Донесене одлуке Владе не могу бити доведене у питање"

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

58

Украдена свиња Бела тешка више од 200 кила: Полиција преузела случај

17

50

САД увеле нове санакције Ирану

17

46

Када је најбоље јести наранџе и зашто су здраве?

17

39

Гост Централних вијести АТВ-а Саво Минић

17

33

Састанак руководства СНСД-а и ХДЗ-а у Источном Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner