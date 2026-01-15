Колегијум сутра о одржавању посебне сједнице НСРС

15.01.2026
15:51
Коментари:0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је да ће сутра бити одржана телефонска сједница скупштинског Колегијума ради договора о одржавању посебне сједнице парламента Српске.
"С обзиром на предстојеће вјерске празнике идуће седмице, Клуб СНСД-а предложиће да сједница Народне скупштине буде одржана у недјељу, 18. јануара", рекао је Мазалица.
Мазалица је рекао да је почетак телефонске сједнице Колегијума заказан за 15 часова.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић потврдио је да је данас вратио мандат и да га је вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић обавијестила да ће поново бити предложен за мандатара.
Минић је истакао да ће тражити да што прије крену процедуре након што је данас вратио мандат да се не би остављало простора за било какве инсинуације.
