Додик: Између Сарајева и Републике Српске, Срби ће увијек изабрати Српску

15.01.2026
Ако је неко очекивао да ћемо нијемо и скрштених руку посматрати настојање Сарајева да загосподари Републиком Српском, грдно се преварио. Покушај Сарајева да, мимо воље српског народа, наметне предсједника Републике Српске, само је један у низу и пропашће, као што су пропали и сви ранији, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Навео је да су насилно одузели четвртог делегата СНСД-у, али им то насиље ништа није донијело.
- Нисмо дозволили оној двојици из ПДП-а и СДС-а да ураде нешто на штету Српске. Жеља Сарајева да укине Српску православну цркву, да нам одузму вјеру и идентитет, остаће само пуста, никада остварена жеља. Жељки не дозвољавају да институције, које су ионако никакве, зове "заједничким" - рекао је Додик.
Навео је да се план да у Сарајеву имају пет подобних Срба и једног Бланушу у Бањалуци како би владали Републиком Српском, неће остварити.
- Између Сарајева и Републике Српске, Срби ће увијек изабрати Српску, без обзира на наше разлике - закључио је Додик на Иксу.
Ако је неко очекивао да ћемо нијемо и скрштених руку посматрати настојање Сарајева да загосподари Републиком Српском, грдно се преварио.— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 15, 2026
