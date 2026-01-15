Logo
Large banner

Додик: Између Сарајева и Републике Српске, Срби ће увијек изабрати Српску

Извор:

АТВ

15.01.2026

14:55

Коментари:

1
Милорад Додик
Фото: АТВ

Ако је неко очекивао да ћемо нијемо и скрштених руку посматрати настојање Сарајева да загосподари Републиком Српском, грдно се преварио. Покушај Сарајева да, мимо воље српског народа, наметне предсједника Републике Српске, само је један у низу и пропашће, као што су пропали и сви ранији, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Навео је да су насилно одузели четвртог делегата СНСД-у, али им то насиље ништа није донијело.

- Нисмо дозволили оној двојици из ПДП-а и СДС-а да ураде нешто на штету Српске. Жеља Сарајева да укине Српску православну цркву, да нам одузму вјеру и идентитет, остаће само пуста, никада остварена жеља. Жељки не дозвољавају да институције, које су ионако никакве, зове "заједничким" - рекао је Додик.

Навео је да се план да у Сарајеву имају пет подобних Срба и једног Бланушу у Бањалуци како би владали Републиком Српском, неће остварити.

- Између Сарајева и Републике Српске, Срби ће увијек изабрати Српску, без обзира на наше разлике - закључио је Додик на Иксу.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Саво Минић

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: Подршка Минићу за реконструкцију Владе

Република Српска

Цвијановић: Подршка Минићу за реконструкцију Владе

46 мин

0
"Донесене одлуке Владе не могу бити доведене у питање"

Република Српска

"Донесене одлуке Владе не могу бити доведене у питање"

1 ч

0
Минић: Вратио сам мандат, бићу поново премијер

Република Српска

Минић: Вратио сам мандат, бићу поново премијер

1 ч

2
Тришић Бабић: Минић ће вратити и одмах преузети мандат

Република Српска

Тришић Бабић: Минић ће вратити и одмах преузети мандат

1 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

15

37

Трудна Милица Тодоровић објавом одушевила све

15

27

Стевандић: Избор нове владе чим добијемо захтјев

15

24

Ова 4 знака привлаче новац као магнет

15

21

Путин: Ситуација на међународној сцени све гора

15

08

Захарова: Кршење међународног права је почело признањем Косова

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner