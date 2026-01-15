Минић: Вратио сам мандат, бићу поново премијер

Извор:
АТВ
15.01.2026
14:23
Коментари:2
Премијер Републике Српске Саво Минић потврдио је данас да је вратио мандат и да ће поново бити предложен за мандатара.
Данас сам вратио мандат премијера и прије пола сата сам обавијештен од в.д. предсједника да ћу бити поново предложен за мандатара.
"Разлог је вишеструк. Желим да направимо одређене реконструкције у Влади и да енергија и темпо који сам хтио унијети буде темпо у којем нећемо посустати, буде одговор на све захтјеве грађана Српске, а поготово на притиске на Републику Српску", каже Минић.
Он поручује да у овако турбулентно вријеме ко није спреман да да институционални одговор, неће добро проћи политички.
"Ванредни избори који су били измишљени и били удар на институцију предсједника Републике Српске су завршени. Знате да је господин Каран побиједио. Нечувено је ово што ради ЦИК да се избори понављају тамо гдје није било примједби бирачких одбора и гдје смо имали добре резултате. Праве нас глупима да ће се сада формирати други бирачки одбори у оним локалним заједницама које су спровеле изборе. И све се то ради да би се изазвала криза. И Уставни суд БиХ који никада није одлучивао у меритуму избора Владе је узео себи за право да о томе расправља. Постоји у праву претпоставка невиности. Неко каже да Влада није легална, прави притисак, неће да сарађује са Владом, не функционише фискални савјет. Све се то дешава на очиглед свих нас у Српској и онда прави притисак на такве одлуке. Ми то нећемо дозволити. Ово је дио политичког процеса који је договорен са носиоцима свих важних функција у Српској. Већ сада знам да ћу поново бити предложен за мандатара", рекао је Минић.
Он поручује да дају институционални одговор свима који праве кризу и који су довели до тога да од мандата који је повјерен групацији политичких партија 2022. године прави неизвјесност.
"Ми ћемо ово брзо завршити и показати поново не само политичку одговорност, него и стабилност коју било ко у окружењу не може да изнесе. Тренутно нема скупштине ни Владе у окружењу која је у могућности да направи овакав маневар", рекао је Минић и поручио грађанима да је Српска стабилна и да се неће губити вријеме", рекао је Минић.
