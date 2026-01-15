Бојић: Значајна подршка Владе Српске коју Лакташи заслужују

Извор:
СРНА
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић изјавио је да је веома значајно да је Влада Српске овом граду одредила 11.100.000 КМ за приоритетне пројекте, те нагласио да ће, уз готово идентичан износ који ће бити издвојен из градског буџета ове године, бити заокружен инвестициони циклус који ће премашити 20 милиона КМ.
- Град Лакташи није био корисник ових средстава у посљедње четири године и сматрам да смо заслужили средства која су нам одобрена, с обзиром на то да привреда града уплати у буџет Републике Српске годишње око 300 милиона КМ - рекао је Бојић и нагласио да стога не стоје ни тврдње опозиције у Српској да је највећи износ ових средстава "планиран за локалне заједнице у којима ће бити поновљени избори за предсједника Српске".
Бојић је истакао да ће у Лакташима бити реализовани пројекти који се припремају већ двије-три године.
- Овај износ ће нам много значити јер је без помоћи Владе Републике Српске тешко реализовати озбиљне инвестиције - нагласио је Бојић.
Бојић је навео да ће улагања у путну инфраструктуру на подручју града бити кључни приоритет.
- Планирано је да се асфалтирају или реконструишу локалне саобраћајнице, а кориштењем одређеног износа Владе Српске настојаћемо и да неке саобраћајнице проширимо због повећања фреквентности саобраћаја. Има много саобраћајница, а планирана је и изградња тротоара - рекао је Бојић за Срну, те истакао да ће у Лакташима бити изграђено и шеталиште.
Бојић је рекао и да ће бити реализовани и пројекти који се односе на породицу, дјецу, старије категорије становништва.
- Планирамо изградњу спортско-рекреативних зона, једна од њих би била и преко пута Основне школе у Лакташима. У Мјесној заједници Трн је планирана изградња бициклистичких стаза, од Гламочана до Залужана. Уз брзу саобраћајницу на дијелу пута од фирме "Рема три" до "Нис петрол" пумпе планирано је проширење сервисне саобраћајнице заједно са тротоаром - навео је он.
Према Бојићевим ријечима, планирано је и проширење пута у Јаблану све до старе школе, проширење пута у мјесној заједници Алексићи, те у Бошковићима дионица до школе.
Бојић је рекао да је у мјесној заједници Велико Блашко планирана изградња амбуланте, чиме ће у овом мјесту бити заокружен инвестициони циклус.
- Ту су већ изграђени јавни вртић, црква и бројни други садржаји - истакао је он.
Бојић најављује и улагања у канализациону мрежу у Трну, а дио средстава ће бити усмјерен у изградњу водовода у Бакинцима, који ће касније бити проширен на село Ријечане.
- То је веома комплексан пројекат са много препумпних станица и у њега ће бити усмјерена озбиљна средства. Планирана је и изградња водовода у Буковици, гдје ћер бити пропширени капацитети јавног водовода из Јаблана према овом мјесту - каже Бојић.
Он је указао да ће инвестиције у поменуте пројекте бити реализоване у наредних шест мјесеци до годину - годину и по јер треба да се спроведу тендерске процедуре, чиме ће бити реализовано све што су у посљедње двије године захтијевали становници града Лакташи.
Бојић каже да ће ове године Влада Републике Српске извојити средства за реализацију капиталних инвестиција у многим локалним заједницама у Српској, те подсјећа да је прошле и претпрошле године за те намјене новац издвајан из Буџета Српске, као и Буџета предсједника Српске.
Влада Републике Српске одредила је приоритетне пројекте из програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из буџета у овој години за шта ће бити издвојено 147.740.700 КМ, од чега је за подручју Лакташа намијењено 11.100.000 КМ.
