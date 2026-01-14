Ђокић: Република Српска за унапређење здравственог система

Извор:
14.01.2026
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић рекао је да Република Српска остаје опредијељена за унапређење здравственог система, јачање услова рада и континуирана улагања у здравствене установе, с циљем обезбјеђивања квалитетне и доступне здравствене заштите за све грађане.
Ђокић је данас присуствовао обиљежавању крсне славе Болнице у Брчком Светог Василија Великог и том приликом истакао да су здравствени радници један од стубова друштва, те да њихова посвећеност, хуманост и одговорност заслужују пуно поштовање и подршку институција.
"Министар је честитао славу радницима ове здравствене установе и захвалио на посвећеном раду у служби здравља грађана", саопштено је из Социјалистичке партије, чији је Ђокић предсједник.
Ђокић је запосленима у болници Брчко пожелио добро здравље, професионални успјех и да и убудуће, уз заштиту Светог Василија Великог, наставе да одговорно и пожртвовано обављају свој позив.
Слава Свети Василије Велики традиционално се прославља као духовни и заједнички празник запослених, пацијената и пријатеља болнице, уз молитвено славље и заједничко окупљање.
Болница у Брчком слави ову крсну славу од 1993. године, уз молитве, ломљење славског колача и дружење запослених, наводи се у саопштењу.
