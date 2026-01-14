Logo
Large banner

Ђокић: Република Српска за унапређење здравственог система

Извор:

АТВ

14.01.2026

21:40

Коментари:

1
Ђокић: Република Српска за унапређење здравственог система
Фото: АТВ

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић рекао је да Република Српска остаје опредијељена за унапређење здравственог система, јачање услова рада и континуирана улагања у здравствене установе, с циљем обезбјеђивања квалитетне и доступне здравствене заштите за све грађане.

Ђокић је данас присуствовао обиљежавању крсне славе Болнице у Брчком Светог Василија Великог и том приликом истакао да су здравствени радници један од стубова друштва, те да њихова посвећеност, хуманост и одговорност заслужују пуно поштовање и подршку институција.

"Министар је честитао славу радницима ове здравствене установе и захвалио на посвећеном раду у служби здравља грађана", саопштено је из Социјалистичке партије, чији је Ђокић предсједник.

Пентагон

Свијет

Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом

Ђокић је запосленима у болници Брчко пожелио добро здравље, професионални успјех и да и убудуће, уз заштиту Светог Василија Великог, наставе да одговорно и пожртвовано обављају свој позив.

Слава Свети Василије Велики традиционално се прославља као духовни и заједнички празник запослених, пацијената и пријатеља болнице, уз молитвено славље и заједничко окупљање.

Болница у Брчком слави ову крсну славу од 1993. године, уз молитве, ломљење славског колача и дружење запослених, наводи се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

Петар Ђокић

zdravstvo

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом

Свијет

Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом

1 ч

0
Празник који шаље велику опомену: Ако изговорите ово, цијела година ће бити лоша

Друштво

Празник који шаље велику опомену: Ако изговорите ово, цијела година ће бити лоша

1 ч

0
Даниац Ристовски бивша супруга Лазара Ристовског

Сцена

Даница Ристовски побјеснила због питања о разводу

1 ч

0
Због чега су САД замрзнуле визни режим за БиХ?

Свијет

Због чега су САД замрзнуле визни режим за БиХ?

1 ч

0

Више из рубрике

Ћуте, сједе и примају плату - тако је појединим народним посланицима

Република Српска

Ћуте, сједе и примају плату - тако је појединим народним посланицима

3 ч

1
Више цијене партиципације у Српској

Република Српска

Више цијене партиципације у Српској

3 ч

0
Земљотрес 2,6 степени код Љубиња

Република Српска

Земљотрес 2,6 степени код Љубиња

5 ч

0
Преминуо ратни старјешина ВРС Вељко Брајић

Република Српска

Преминуо ратни старјешина ВРС Вељко Брајић

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

22

24

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

22

15

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

22

13

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

22

09

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner