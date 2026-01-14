Више цијене партиципације у Српској

Извор:
Од почетка ове године дошло је до повећања цијена партиципације на нивоу секундарне и терцијарне здравствене заштите, те за услуге у службама хитне помоћи за нехитна стања, саопштено је из Фонда здравственог осигурања (ФЗО) Републике Српске.
Иницијатор повећања цијенa био је Актив директора здравствених установа. Kажу, није то ништа страшно, јер више од 50 одсто грађана не плаћа партиципације, па поскупљење није толики удар.
"Обзиром да партиципација није подигнута 20 година а да је плата односно све друге услуге поскупиле сто посто да је цијена у домовима здравља била марка и подигнута на марку и по, бесмислено је да дан у болници платите 9 КМ и због тога је и подигнуто", образлаже предсједник Актива директора јавних здравствених установа Иван Поповић.
Од oбесмислених 9 КМ по дану, грађани ће сада плаћати 25, што је повећање од око 170 одсто. Потрошачи поручују - то је само један сегмент јер остале услуге нису увршене када пацијент мора остати у болници.
"Није ово само износ који ћемо платити него све од лијекова по листама које многи суграђани неће разумјети ни шта плаћају на крају кад добију рачун, када изађу из болнице зато што се ту још других услуга накупи", казала је предсједник удружења потрошача „ДОН“ Приједор Муриса Марић.
Колико смо поскупљења од 1.јануара досад имали, ово нам заиста није требало, кажу грађани.
"Стварно немам коментар на тај сегмент нашег друштва да се врши притисак и овако наше здравство бори се да даје квалитетне услуге нашем становништву", "Што се тиче тога желим свим грађанима да не дођу до болнице а кад дођу до болнице тешко њима", истичу грађани.
Из Фонда здравственог осигурања потврђују повећање цијена партиципација. У саопштењу објашњавају како ће изгледати нови цјеновник.
"Партиципација за болничко лијечење плаћа се највише за 14 дана и износи 25 КМ по дану, односно 12 дана у Универзитетском клиничком центру Републике Српске и плаћа се 30 КМ по дану, без обзира на укупан број дана проведених у болници. Примјера ради, ако је осигураник хоспитализован 25 дана у УКЦ РС, партиципацију ће платити само за 12 дана. Пацијент без обзира колико дуго лежи у болници и које услуге да му се пружају не може да плати већи износ од 370 КМ", истичу из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
С новим цијенама, некако на маргине отишла је најава Фонда здравственог осигурања да од 1. јануара финансира више од 20 нових здравствених услуга, дијагностику и рано откривање бројних обољења.
