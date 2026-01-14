Каква је енергетска будућност региона?

Извор:
Долазак америчких инвеститора у БиХ са пола милијарде долара јасно шаље поруку – енергетска будућност региона мора бити без руског гаса. Планирано је да гас у БиХ стиже преко Хрватске, са терминала на острву Крк, што би БиХ омогућило алтернативни правац снабдијевања.
"Овај пројекат омогућиће испоруку поузданог америчког укапљеног природног гаса у БиХ, чиме ће се ојачати енергетска сигурност свих грађана", поручили су из Амбасаде САД у БиХ.
Међутим, пут од политичке поруке до реализованог пројекта је сложен и препун препрека. Предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић истиче да је један од кључних услова оснивање новог предузећа са сједиштем у Мостару, које би управљало пројектом.
"Јужна интерконекција остаје од кључне важности за енергетску диверсификацију БиХ. Због тога је његова брза имплементација од пресудног значаја, као и јачање америчких инвестиција у БиХ", истакао је предсједник ХДЗ-а у Бањалуци.
Српска нема ништа против овог пројекта али да се претходно испоштују и жеље и планови Републике Српске.
"Ми смо само условљавали да се потпише међудржавни уговор о интерконекцији са Србијом који би гарантовао снабдијевање Републике Српске. Иначе Српска и без Источне интерконкеције улаже значајна средства у изградњи гасног сектора и на истоку и на западу Републике Српске", истиче помоћник министра за енергенте у Влади Републике Српске Зоран Савић.
Поред самог гасовода, потребно је изградити и комплетан пратећи инфраструктурни систем: енергетске прикључке, приступне саобраћајнице, водоводну мрежу и друге помоћне објекте, што додатно компликује реализацију.
"Учешће Американаца мени даје сигурност и гаранцију и ово је сигурно стратешки пројекат инфраструктурни за БиХ и ми требамо учинити све што је до нас", тврди енергетски стручњак Едхем Бичакчић.
Додатни притисак долази из Европске уније - Бугарска је најавила могућност обуставе транзита руског гаса већ 2028. године. У таквом сценарију, без алтернативног правца снабдијевања, БиХ би могла остати без гаса – индустрија би стала, а домаћинства у Сарајеву остала без гријања.
"Значи ви у збиру имате оних који се грију преко гаса преко 125 хиљада. Овај град је у потпуности овисан о гасу", напомиње бивши директор "БХ гаса" Алмир Бечаревић.
У исто вријеме, и регион пролази кроз енергетско престројавање.
Мађарски шеф дипломатије и трговине Петер Сијарто сутра ће у Београду разговарати о могућем договору у контексту нафтне индустрије Србије. Предсједник Србије Александар Вучић из Абу Дабија поручyје да већ зна ко ће бити нови партнер НИС-а.
"Ја знам одговор на то питање, али ја не могу то да изговорим пре него што они не пошаљу своје терм шитс ОФАК-у", истакао је предсједник Србије Александар Вучић.
Јужна интерконекција је дио шире слагалице у којој се укрштају интереси САД, Русије, Европске уније и регионалних актера. Питање више није да ли БиХ треба алтернативни извор енергије, већ ко ће контролисати вентил, и по којој политичкој цијени
