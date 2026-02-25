Logo
Не може да се опорави од губитка другарице: Драгана Беквалац подијелила потресну објаву "Свако своје небо..."

Телеграф

25.02.2026

Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица
Бивша тенисерка Татјана Јечменица погинула је у саобраћајној несрећу 13. фебруара, а њена пријатељица Драгана Беквалац је неутјешна и не прихвата њен одлазак.

Драгана се с времена на вријеме оглашава на мрежама, исказује своје емоције а сада је подијелила једну емотивну слику са преминулом другарицом.

Једанаест дана од смрти Јечменице, Беквалчева је подијелила цитат:

- Свако своје небо на небу има - писало је у објави.

Татјана Јечменица настрадала је у саобраћајној несрећи код Београда.

Подсјетимо, Драгана се од пријатељице опростила емотивним ријечима.

- Ташо моја добра, брижна, посвећена и непоновљива...Пријатељу мој прави и вјерни, зашто си ми отишла тако рано и без поздрава. Друже мој вољени како ћу без тебе? Све си могла, за свакога да учиниш, даш, помогнеш, завршиш... Ништа ти није било тешко, само да други буду задовољни и срећни... Легендо једна, чекај ме, ја ћу сигурно доћи. Одмарај пријатељу мој, знам да знаш све шта мислим и шта осјећам и шта бих ти све рекла.Вољећу те док дишем. Твоја Д - написала је Драгана уз слику са другарицом.

Подсјетимо, у саобраћајној несрећи учествовало је возило бивше српске тенисерке и шлепер. За домаће медије, огласио се Д.К, власник фирме "Аутоскок", чији је возач управљао шлепером који је учествовао у судару.

- Он је искусан, савјестан и сви смо шокирани након ове језиве несреће. Рекао ми је само да су секунде биле у питању и да је видио да њихов ауто иде директно на њега. Ишли су из контра смјера, погријешили су скретање. Свакако истрага је у току и вјештачење ће показати шта је био узрок несреће - рекао је Д.К. за домаће медије и додао:

- Возач камиона је средњих година, искусан возач, ради код мене већ 7 година. Био је видно потресен и у стању шока. То је диван човјек, зрео, савјестан, искусан возач... Потресен је и јако се лоше осјећа. Није повређен, па је по закону, како истрага налаже, одмах приведен на саслушање и подвргнут тестовима на дрогу и алкохол, са те стране колико знам, све је у реду, потпуно смо чисти - навео је власник фирме.

(телеграф)

