Кћерка Аце Амадеуса брани мајку: Шишао нас је и тукао, а мајку је тјерао да се дрогира

Наша екипа је током јучерашњег дана успјела да ступи у контакт са Снежаном, која је кратко прокоментарисала музичареве тврдње о њиховом турбулентном односу и оптужбама да га је током брака варала и да је конзумирала недозвољене супстанце.

Немају контакт

- Видјела сам шта је изјавио и ја не желим да се појављујем у медијима. Препоручила бих да у полицији провјерите све пријаве о насиљу у породици и ко се дрогира. Ја се не бих оглашавала, али моја кћерка, која је пунољетна, радо ће вам све испричати - поручила нам је Светлана.

Магазин FOTO: Aca Amadeus džipom pokušao da uleti u redakciju "Blica"!

Убрзо нам се јавила и Васка Станимировић, која је изнијела још скандалозније тврдње на рачун свог оца.

- Није нормално да један отац, какав год да је он, јавно изговори овакве ствари. Ако ни због чега другог, онда због свог дјетета и бивше жене. То је његова срамота. Није нормално да овако јавно блати и себе и нас. Ми му ништа нисмо криве. Он је мене претукао прије неколико мјесеци. Сад живим с мамом у Нишу. Тукао ме је и ошишао због једне тоталне глупости и неспоразума с мојим друштвом. Баш је био агресиван. Сазнала сам да се он дрогира. На снимку који је изашао у јавност моја мајка је претучена и на силу натјерана да повуче линију (кокаин, прим. аут.) Он то све објављује из неког свог беса и хира. Надам се да ће све ово да се стиша, јер је ово најприје његова срамота као јавне личности - рекла нам је на почетку Васка, па наставља:

Сцена Жена Аце Амадеуса ријешила да се огласи послије стравичних оптужби да је спавала с учеником

- Нисам ни у каквим односима са оцем. Немамо контакт. Само сам га сад звала, прије можда пола сата, да му кажем да није у реду ово што прича. Он каже да он мене воли и да сам ја његово дијете. Ја не падам на те ријечи, само на дјела. Никад у животу није био ту за мене. Не памтим га ни из детињства. Стално је радио и био с неким девојкама. Није се тад сјетио да има кћерку. Он је све ово објавио јавно јер је у својој глави умислио да смо ми њега издале, јер смо ми отишле од њега. Кад ме је истукао, ја сам позвала свог деку да дође по нас. Биле смо јако уплашене. Психички је злостављао маму. Сад нам се свети јер смо побјегле од њега. Сазнала сам да тата узима кокаин. Да ту није умијешана дрога, зашто би он све ово радио - упитала се Амадеусова ћерка.

Музичарева насљедница прокоментарисала је и очеве тврдње да на интернету постоји видео-снимак секса њене мајке са учеником.

Сцена Ацу Амадеуса жена преварила са учеником

- То није истина. Моја мајка га никад у животу није преварила, а заједно су били од 14. године. Никад није имала другог мушкарца осим њега, а он је њу током брака стално варао. Имао је једну везу од шест година, а другу од двије године. Кад сам била мала, ја сам се једне ноћи пробудила и видјела га у кревету поред друге жене. Тај ученик о коме он говори је мамин бивши ученик. Они су се дописивали само професионално, никаква интима. Она дјецу из школе, с којом ради, гледа као своју. Он је све то испројектовао у својој глави. Нисам видјела тај порно-клип. На том снимку је моја мама с њим у кревету, а не са учеником. То ми је мама рекла. Тата их је тајно снимио у стану током односа. Претукао је и маму, натјерао ју је и присилио физички да повуче линију. Мама је јако потресена, плаче и под стресом је читав дан. Тата каже да је на том снимку неко други, а не он. Мама се сећа кад је тај њихов снимак настао - прича Васка и наставља:

Прешло границу

- Кад бих сад срела тату на улици, уплашила бих се. Он нас уходи, нормално да ми није свеједно. Све је то због дроге. Скоро ми је написао поруку с непознатог броја да ће ми убити мајку. Што се тиче пријава полицији, ми смо га пријавиле за упад у стан. Тад нам је украо све ствари из стана. То је било кад су се они већ били развели. Пријавиле смо га и за претње, бушио је гуме нама и мојим сестрама. Платио је свог другара кога је снимила камера. Поново ћемо га пријавити јер је ово прешло сваку границу. Ми му желимо све најбоље, а он нас не оставља на миру - закључила је Амадеусова кћерка на ивици суза за Курир.

Подсјетимо, Аца је раније истакао да му женина превара није најтежи ударац, већ ситуација у вези с њиховим дјететом. Тврди да му бивша супруга отежава да виђа кћерку и да је, према његовим ријечима, поставила услов који сматра неприхватљивим.