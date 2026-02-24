Мало ко зна: Ова пјевачица је завршила два факултета

Извор:
Пјевачица Ена Попов прославила се учешћем у ријалитију након чега је изградила водитељску каријеру, а мало ко зна да је завршила два факултета.
Иако препознатљива као врцава и насмијана, Ена, која често обрадује пратиоце на друштвеним мрежама фотографијама у провокативном издању и као млада дјевојка била амбициозна и озбиљно је схватила своје образовање.
Након што је основну и средњу школу завршила у Новом Саду, дипломирала је на Факултету за предузетни менаџмент на Универзитету Браћа Карић.
Ипак се ту није зауставила, те је једном приликом открила да је дипломирала и на Академији за односе са јавношћу.
"Од маја сам дипломирани менаџер. Желела сам да надоградим потојеће знање и научим више о маркетингу и представљању производа и услуга како бих свом бренду купаћих костима помогла да постане видљив, популаран и вољен", рекла је једном приликом Ена, преноси Информер.
Иначе, Ена је у дугогодишњем браку са бизнисменом Ненадом Чанком с којим има двоје дјеце.
Пар живи у једној од најлуксузнијих вила у Новом Саду, а једном приликом је изјавила да би супругу опростила и превару.
