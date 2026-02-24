Logo
Бака Прасе након паљења аутомобила у страху за безбједност

Извор:

Информер

24.02.2026

20:39

Бака Прасе након паљења аутомобила у страху за безбједност
Фото: Printscreen/Instagram

Јутјубер Бака Прасе озбиљно размишља о пресељењу на Малту након паљења аутомобила и страха за безбједност својих најближих.

Бака Прасе којем је запаљен аутомобил у Београду на води, озбиљно разматра куповину стана на Малти, како би се због безбједности породице и својих најближих склонио из земље на одређено вријеме.

Мушкарац који је јутјуберу запалио возило је ухапшен, али Богдан и даље не зна ко стоји иза напада због чега размишља о даљем плану за свој живот.

Полиција Србија

Хроника

Крвава свађа на Врачару: Бака избола супруга

"Поред тога што је појачао обезбјеђење, Богдан је у страху да овај напад не прерасте у нешто веће и нашкоди његовим најближима. Како има пријатеља на Малти, а пред крај прошле године је већ посјетио острво, он након напада озбиљно разматра опцију да купи стан и тамо се склони на неодређено вријеме док се ситуација у којој се нашао не смири", наводи извор за Информер.

