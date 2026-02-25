"Пјесма о смрти“ и датум: Детаљи језиве објаве ђака (14), родитељи уплашени

Извор:
Телеграф
25.02.2026
08:55
Паника у Основној школи „Раде Кончар“ у Земуну добила је нову, драматичну димензију.
Према најновијим сазнањима, четрнаестогодишњи ученик (14) ове школе објавио је на свом Инстаграм профилу језиву објаву под насловом „Пјесма о смрти“, уз експлицитно навођење датума 3. март 2026. године.
Због озбиљности ситуације и директне пријетње по безбједност ученика и запослених, о свему је обавјештено Више јавно тужилаштво у Београду - Одјељење за малољетнике.
Тужилаштво ће, у сарадњи са полицијом и школским тимом за борбу против насиља, процијенити степен друштвене опасности и донијети одлуку о даљим корацима према четрнаестогодишњаку.
Иако је спорна објава убрзо уклоњена са друштвених мрежа, родитељи су успјели да сачувају доказе који су преплавили вибер групе и изазвали масовну забринутост. Родитељи истичу да се не ради о „дјечјој шали“, већ о кулминацији проблематичног понашања. Пјесма која глорификује смрт уз јасно истакнут датум 3.3.2026.
Родитељи критикују одлуку школе да се ученик врати у установу ради полагања контролног задатка, чак и уз пратњу полиције, сматрајући то „директним угрожавањем психичког мира остале дјеце“.
Испред школе у Земуну и данас је примјетно присуство полиције, а атмосфера је напета. Савјет родитеља је упутио званичан захтјев директорки школе, тражећи хитно изјашњење о томе зашто су мјере заштите до сада биле благе и какав је план за критични датум, 3. март.
„Ми смо као родитељи у сталном страху од трагедије која нам се десила 2023. године. Чињеница да дете од 14 година пише о смрти и ставља датум је аларм који држава не сме да игнорише“, наводи се у допису родитеља.
Очекује се да у наредним сатима просветна инспекција изврши ванредни надзор у школи како би се утврдило да ли је управа поступала по протоколу о заштити ученика од насиља. Такође, Центар за социјални рад ће извршити опсервацију породице и самог дјечака како би се утврдили узроци оваквог понашања.
