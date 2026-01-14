Шведска и Данска шаљу војнике на Гренланд

Извор:
Данско Министарство одбране и Влада Гренланда најавили су да ће Данска моментално проширити војно присуство на острву због раста геополитичких тензија на Арктику, а слање војника најавио је и шведски премијер Улф Кристерсон.
"Геополитичке тензије су се прошириле на Арктик. Влада Гренланда и данско Министарство одбране су зато одлучили да наставе проширене вјежбе данских оружаних снага на Гренланду, у тијесној сарадњи са савезницима из НАТО-а. Од данас ће бити проширено војно присуство на Гренланду и око острва", наводи се у саопштењу.
Очекује се да ће вјежбе обухватити заштиту кључне инфраструктуре, подршку полицији и локалним властима Гренланда, смјештај савезничког особља, управљање борбеним авионима и обављање поморских операција.
Кристерсон је саопштио на "Иксу" да Шведска шаље "групу војних официра на Гренланд на захтјев Данске".
