Logo
Large banner

Шведска и Данска шаљу војнике на Гренланд

Извор:

СРНА

14.01.2026

18:06

Коментари:

0
Шведска и Данска шаљу војнике на Гренланд

Данско Министарство одбране и Влада Гренланда најавили су да ће Данска моментално проширити војно присуство на острву због раста геополитичких тензија на Арктику, а слање војника најавио је и шведски премијер Улф Кристерсон.

"Геополитичке тензије су се прошириле на Арктик. Влада Гренланда и данско Министарство одбране су зато одлучили да наставе проширене вјежбе данских оружаних снага на Гренланду, у тијесној сарадњи са савезницима из НАТО-а. Од данас ће бити проширено војно присуство на Гренланду и око острва", наводи се у саопштењу.

avion

Свијет

Покушао да уђе у авион са преминулом супругом

Очекује се да ће вјежбе обухватити заштиту кључне инфраструктуре, подршку полицији и локалним властима Гренланда, смјештај савезничког особља, управљање борбеним авионима и обављање поморских операција.

Кристерсон је саопштио на "Иксу" да Шведска шаље "групу војних официра на Гренланд на захтјев Данске".

Подијели:

Тагови:

Grenland

Шведска

Danska

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

Свијет

Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

1 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Стотине туже државу: "Преминули су прије него што су дочекали исплату..."

1 ч

0
Зашто је баш јануар ''мјесец развода''?

Љубав и секс

Зашто је баш јануар ''мјесец развода''?

1 ч

0
Гађали Ану Бекуту грудвама: Полиција хитно реаговала, више ухапшених

Србија

Гађали Ану Бекуту грудвама: Полиција хитно реаговала, више ухапшених

2 ч

1

Више из рубрике

Покушао да уђе у авион са преминулом супругом

Свијет

Покушао да уђе у авион са преминулом супругом

1 ч

0
Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

Свијет

Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

1 ч

0
Трамп: Данска треба да напусти Гренланд

Свијет

Трамп: Данска треба да напусти Гренланд

2 ч

0
Путин и Лула разговарали о ситуацији у Венецуели

Свијет

Путин и Лула разговарали о ситуацији у Венецуели

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Што сте се гријали, гријали сте се: Бањалуку чека зима на 19 степени

19

35

Ћуте, сједе и примају плату - тако је појединим народним посланицима

19

34

Ову ствар извадите из новчаника: Привлачи биједу и сиромаштво

19

23

Више цијене партиципације у Српској

19

20

Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner