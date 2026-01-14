Logo
Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Аутор:

Бранка Дакић

14.01.2026

19:20

Коментари:

0
Фото: АТВ

Уврстити игре на срећу у систем индиректног опорезивања у БиХ, с циљем опорезивања дјелатности чији је утицај друштвено негативан – стоји у Приједлогу закона о измјени закона о ПДВ-у, који би пред посланицима Представничког дома парламентарне скупштине БиХ требало да се нађе наредне седмице.

Предлагач закона сматра да опорезивање неће само дестимулативно дјеловати на овиснике, већ ће се на тај начин остварити значајни приходи, који би требало да буду усмјерени у финансирање здравственог система.

„Мислим да би се приходи требали користити и за санацију посљедица овисности, а имамо велики проблем у оба ентитета са овисношћу о коцкању, која разара породице, доводи до великих дуговања, захтијева и медицински третман, за који немамо довољно новца да обезбиједимо“, рекла је посланик Наше странке у ПД ПС у БиХ Миа Карамехић Абазовић.

Подршка посланика изгледа да неће изостати.

„Тако да ћемо ми сигурно подржати, ако буде прихватљиво и струци и осталим колегама. Биће прилике да на сједници расправљамо о свему томе, тако да вјерујем да ће то бити усвојено“, истиче посланик Клуба СДС-ПДП-Листа за правду и ред у ПД ПС БиХ Ненад Грковић.

„Не може се забранити људима да се баве тиме, али треба онда жестоко опорезивати, да би елиминисали то као једну друштвено штетну појаву, која има дубоке коријене у бх. друштву“, додаје посланик Мјешовитог клуба у ПД ПС БиХ Шемсудин Мехмедовић.

На подршку СНСД-а тешко може да се рачуна. сматрају то популизмом.

„А, поготово предлагати законе који се односе на финансирање здравственог система. Знате и сами да је финансирање здравствених установа на нивоу ентитета. Колеге које предлажу ове законе, могли су ово предложити кроз Федерални парламент“, јасан је посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ Мирослав Вујичић.

Предлагачи закона дошли су до податка да је годишњи промет приређивача игара на срећу у БиХ око двије милијарде марака.

