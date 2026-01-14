Гађали Ану Бекуту грудвама: Полиција хитно реаговала, више ухапшених

Извор:
СРНА
14.01.2026
17:44
Чачанска полиција привела је четири особе осумњичене да су током дочека православне Нове године на тргу у Чачку гађале леденицама пјевачицу Ану Бекуту и чланове њеног бенда, јавља РТС.
Град Чачак организовао је дочек Нове године по јулијанском календару на Градском тргу, на којем је Бекута наступила са пратећим бендом.
Групе грађана, "Покретач" и "Грађани Чачка у блокади", организовале су окупљање испред просторија Градског одбора Српске напредне странке и позвали на бојкот Бекутиног концерта, поручивши да је то бесмислено трошење новца.
Када је концерт почео, демонстранти су се упутили на градски трг и засули бину грудвама и леденицама.
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић рекао је данас да је полиција идентификовала 11 особа, које су осумњичене да су Ану Бекуту гађали леденицама и другим предметима током концерта на дочеку православне Нове године у Чачку.
