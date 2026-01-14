Када ће бити одвезен отпад који се гомила у Бијељини?

Извор:
СРНА
14.01.2026
17:27
Коментари:0
Комунални отпад који се 15 дана гомила у Бијељини и селима Семберије биће одвезен до краја седмице, најавио је данас вршилац дужности директора предузећа "Комуналац" Мирослав Кулић.
"Ангажована је сва механизација и радници, отпад се вози по устаљеном распореду. Очекујемо да ће до краја недјеље бити очишћено више од 95 одсто комуналног отпада у граду и селима", рекао је Кулић Срни.
Он каже да су прилаз камионима отежали сњежно невријеме, нерашчишћене улице и паркирани аутомобили затрпани снијегом чија је висина била 30 центиметара, тако да још има локација гдје је ситуација лоша.
Кулић је навео да бијељинско предузеће "Комуналац" има 42.000 корисника, те да се дневно са градских улица уклони у просјеку више од 100 тона комуналног отпада.
