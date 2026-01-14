Logo
Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера

14.01.2026

16:16

Коментари:

0
Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Министарство комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите околине КС, на основу Плана интервентних мјера у случајевима прекомјерне загађености ваздуха, донијело је Наредбу о проглашењу епизоде "Упозорење" у зонама А, Б и Ц Кантона Сарајево.

Конкретно ради се о подручјима општина Стари Град, Центар, Ново Сарајево, Нови Град, Илиџа, Вогошћа и Илијаш, док изузетак чине Хаџићи у којима је боље стање квалитета ваздуха.

ILU-BITKOIN-120925

Економија

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

Одлука је донесена на основу Извјештаја Стручног тијела за координацију и надзор, према којем су током 13. и 14. јануара 2026. године забиљежене изразито високе концентрације лебдећих честица ПМ10, које на више мјерних станица значајно премашују дозвољене граничне вриједности.

На станицама Сарај Поље, Отока, Илијаш, Илиџа и Вогошћа забиљежене су концентрације честица које захтијевају увођење посебних мјера. Додатно, на мјерним станицама Отока и Сарај Поље забиљежена су прекорачења дневне граничне вриједности за азот диоксид.

Неповољни метеоролошки услови, присуство температурне инверзије, слаби вјетрови и стабилна атмосфера погодују даљој акумулацији загађујућих материја, због чега се у наредним данима не очекује значајније побољшање квалитета ваздуха.

младен бојиновић

Остали спортови

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

У складу с Планом интервентних мјера, наређена је примјена додатних мјера за смањење емисија и заштиту здравља становништва, укључујући између осталог:

-смањење температуре гријања у објектима с постројењима преко 50 кW,

-појачан надзор техничке исправности возила,

-забрану извођења грађевинских радова који производе прашину,

-ограничење кретања теретних возила преко 3,5 тоне на главним градским правцима,

-забрану саобраћаја возила ЕУРО 2 и ниже категорије у зони А,

-мјере за растерећење саобраћаја и јавног превоза,

-заштиту радника на отвореном простору уз препоручене заштитне маске,

-упозорења ризичним групама становништва да смање боравак на отвореном.

Маркет / Илустративна фотографија

Свијет

Влада смањује ПДВ на основне намирнице

Министарство позива грађане да поштују изречене мјере, да смање кориштење моторних возила, користе јавни превоз гдје год је могуће, да за загријавање објеката користе енергенте који задовољавају стандарде квалитета те да заштите своје здравље, посебно дјецу, старије особе и хроничне болеснике, преноси Кликс.

