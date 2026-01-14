Радници у ФБиХ у штрајку, траже повећање плате

Извор:
СРНА
14.01.2026
15:53
Порески радници у ФБиХ сваког радног дана штрајку по два сата захтијевајући повећање плате за 20 одсто.
Радници су у штрајку од 22. децембра и сваки дан од 11.00 до 13.00 часова не раде.
Штрајк је започео због вишегодишњег незадовољства условима рада, дискриминације у платама и мобинга, јављају федерални медији.
Радници захтијевају повећање плате за око 20 одсто, што је могуће једино измјенама Закона о Пореској управи ФБиХ, те позивају на рјешавање проблема хроничног недостатка кадра и застарјеле систематизације радних мјеста.
