Прошла година међу три најтоплије

Извор:
СРНА
14.01.2026
15:41
Коментари:0
Прошла година је међу три најтоплије на планети од када се води евиденција, саопштено је из Свјетске метеоролошке организације.
Из ове организације, која обједињује климатске податаке из осам свјетских центара, саопштено је да је њих шест, укључујући Европски центар за средњорочне временске прогнозе и британску националну метеоролошку службу, рангирало 2025. годину као трећу најтоплију, док су је два поставила као другу најтоплију током мјерења у претходних 176 година.
Друштво
Веће партиципације у болницама у Српској, познато за које услуге
Свих осам центара за климатске податаке потврдило је да су посљедње три године биле најтоплије на планети од када се води евиденција.
Научници из ЕУ такође су потврдили да је просјечна температура сада порасла за више од 1,5 степени Целзијусових од почетка мјерења.
Најтоплија година у историји била је 2024.
Мале разлике у рангирању одражавају различите методологије и врсте мјерења, које укључују сателитске податке и очитавања са метеоролошких станица.
БиХ
Галит Пелег: Хвала предсједниче Додик на разумном гласу
Научници одавно упозоравају да ће раст просјечне глобалне температуре за 1,5 степени Целзијусових изнад оне у прединдустријском добу изазвати озбиљне посљедице, од којих су неке неповратне.
Република Српска
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Регион
1 ч0
Хроника
1 ч0
Друштво
57 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
25
16
16
16
16
16
11
16
06
Тренутно на програму