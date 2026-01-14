Logo
Large banner

Прошла година међу три најтоплије

Извор:

СРНА

14.01.2026

15:41

Коментари:

0
Прошла година међу три најтоплије
Фото: Pixabay

Прошла година је међу три најтоплије на планети од када се води евиденција, саопштено је из Свјетске метеоролошке организације.

Из ове организације, која обједињује климатске податаке из осам свјетских центара, саопштено је да је њих шест, укључујући Европски центар за средњорочне временске прогнозе и британску националну метеоролошку службу, рангирало 2025. годину као трећу најтоплију, док су је два поставила као другу најтоплију током мјерења у претходних 176 година.

fzo fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

Веће партиципације у болницама у Српској, познато за које услуге

Свих осам центара за климатске податаке потврдило је да су посљедње три године биле најтоплије на планети од када се води евиденција.

Научници из ЕУ такође су потврдили да је просјечна температура сада порасла за више од 1,5 степени Целзијусових од почетка мјерења.

Најтоплија година у историји била је 2024.

Мале разлике у рангирању одражавају различите методологије и врсте мјерења, које укључују сателитске податке и очитавања са метеоролошких станица.

Peleg

БиХ

Галит Пелег: Хвала предсједниче Додик на разумном гласу

Научници одавно упозоравају да ће раст просјечне глобалне температуре за 1,5 степени Целзијусових изнад оне у прединдустријском добу изазвати озбиљне посљедице, од којих су неке неповратне.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Temperatura

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: БиХ по Церићу треба бити држава Бошњака гдје би Срби и Хрвати били подстанари

Република Српска

Цвијановић: БиХ по Церићу треба бити држава Бошњака гдје би Срби и Хрвати били подстанари

1 ч

0
Шта значи ако је на Мали Божић сунчано?

Занимљивости

Шта значи ако је на Мали Божић сунчано?

1 ч

0
Грађани у страху: Људи са узнемирујућим маскама улазили у дворишта

Регион

Грађани у страху: Људи са узнемирујућим маскама улазили у дворишта

1 ч

0
Кључни налаз у случају Данке Илић стигао у тужилаштво

Хроника

Кључни налаз у случају Данке Илић стигао у тужилаштво

1 ч

0

Више из рубрике

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

Веће партиципације у болницама у Српској, познато за које услуге

57 мин

0
Вријеме

Друштво

Сутра промјенљиво облачно, уз сунчане периоде и топлије

1 ч

0
Шта се ради са бадњаком који остане до Малог Божића: Никако га не бацајте!

Друштво

Шта се ради са бадњаком који остане до Малог Божића: Никако га не бацајте!

1 ч

0
Свети Василије Велики светац

Друштво

Свети Василије Велики: Зашто дјевојке бацају обућу?

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Снежана Ђуришић се огласила након подношења кривичне пријаве због њеног наступа у Загребу

16

16

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

16

16

Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера

16

11

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

16

06

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner