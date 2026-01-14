Logo
Свети Василије Велики: Зашто дјевојке бацају обућу?

АТВ

14.01.2026

14:32

0
Свети Василије Велики светац

14. јануар је датум када се одаје почаст Светом Василију, Великом архиепископу Кесаријском који је рођен око 329. године у доба владавине цара Константина.

Василије, који је важио за ученог човјека свог времена, је 15 година изучавао говорништво, филозофију, астрономију и друге науке у Атини. Његови савременици и пријатељи током студија били су Григорије Богослов и Јулијан који је касније постао цар одступник.

Василије и његов некадашњи учитељ Евула заједно су крштени на ријеци Јордан. Касније је Василије постао епископ Кесарије Кападокијске и на том положају остао готово пуних 10 година. Упокојио се релативно млад, у 50. години живота, 1. јануара 379. године (по старом календару)

добој нова година

Занимљивости

Српска Нова година: Шта треба да знате о обичајима, традицији и почецима

Свети Василије Велики је током живота учинио велике помаке у проповиједању и ширењу православне хришћанске вјере. Важио је за вриједног, изузетно ученог и морално чистог човјека који је био устројитељ и стуб цркве. Чак је за живота добио надимак "пчела цркве Христове" јер се говорило да као пчела разноси мед верницима, а жаоке и убоде јеретицима. Због тога се на његов дан традиционално узима кашика меда.

Обичаји на Светог Василија Великог

Постоје многи народни обичаји и сујеверја везана за овај дан. Примјера ради, у Војводини се некада упражњавао обичај да се на раскршћима пале ватре на овај дан ради прочишћења и ојачања сунчеве топлоте и свјетлости. Ово се и даље упражњава у неким местима.

14. јануар је такође датум такозваног "Малог Божића" и на овај дан се бадњак поново уноси у кућу, долази положајник у још једну посјету и руча се глава празничне печенице која се чувала до тог дана. Тако се на овај датум и даље у многим мјестима спаљује бадњак и поштују други обичај попут мијешења обредног хлеба "василице" у част Светог Василија Великог.

Иванка Ристовски

Србија

Изненада умро муж водитељке РТС Иванке Ристовски

Сматра се да ваља дочекати будно Нову годину па се на ову ноћ често бде уз гатање дјевојака која ће се од њих и за кога удати те године. И за овај обичај везују се многе занимљиве традиције као на примјер у БиХ гдје се дјевојке попну на таван и бацају обућу напоље.Ако обућа падне усмјерена од куће то значи да ће се дјевојка удати.

Данас би требало избјегавати свађе да се не би свађали цијеле године.

Слава Свети Василије Велики се слави са мрсном или посном трпезом, све у зависности да ли "пада" у среду или петак када се слави посно, а осталим данима се слави мрсно.

Свети Василије Велики

svetac

обичаји

СПЦ

Држављани БиХ масовно купују станове у Макарској, квадрат и до 8.000 евра

