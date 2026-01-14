Logo
Јувентус жели старог играча, Ливерпул одбија да га пусти

14.01.2026

14:00

Долазак десног крила је апсолутни приоритет Јувентуса у текућем прелазном року. За Спалетијеву формацију са једним шпицем и два бочна нападача, неопходно је појачање јер Вестон Мекени и Франсисико Консеисао нису до сада убиједили Спалетија да су право рјешење. Треба му неко на десном боку као баланс за Јилдиза на лијевом и избор је пао на Федерика Кјезу.

Иако се нису растали на лијеп начин, Јуве и Кјеза су испеглали односе и италијански офанзивац је изразио жељу да се врати. Чак је пристао и на мању плату од 6.000.000 евра колико тренутно зарађује у Ливерпулу. Али, проблем је што Редси нису жељели да га пусте док је Мохамед Салах на Купу афричких нација, а и не пристају на Јувентусов предлог о позајмици. Стара дама је нудила да откуп позајмице постане и обавезан под одређеним условима ако Кјеза буде играо и Јувентус буде остварио неке циљеве, али Ливерпул жели само дефинитивну продају.

Јувентус сада нема новац за такву инвестицију и полако се окреће алтернативама. Једна од њих је Данијел Малдини из Аталанте којег ни клуб из Бергама пустио на позајмицу с опцијом откупа. Олакшавајућа ствар је и што нема велику плату јер у Аталанти зарађује тек око 1.000.000 евра по сезони. Врло приступачно за Јуве.

Преостале опције су Јаник Фереира Караско који жели да напусти саудијски Ал Шабаб и Жереми Бога из Нице. Белгијанац има још годину и по дана уговора у Ал Шабабу, капитен је, игра добро и зарађује 13.000.000 евра нето по сезони. Али, доста му је Арабије и жели назад у Европу. Прихватио би и драстично смањење плате ако дође Јувентусов позив.

Што се Боге тиче, он је недавно затражио раскид уговора са Ницом због напада незадовољних ултраса на аутобус са играчима и могао би да добије одријешене руке у избору новог клуба. Томе се нада и Јувентус који чека епилог јер му се не плаћа обештећење за крило које је некада играло у Италији за Сасуоло и Аталанту.

Сва поменута имена се тренутно гледају као привремена рјешења до љета јер Јуве има велики план да тада доведе Бернарда Силву којем истиче уговор са Манчестер Ситијем.

(Моцартспорт)

Juventus

Kjeza

fudbal

