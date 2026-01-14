Јувентус жели старог играча, Ливерпул одбија да га пусти

14.01.2026
14:00
Коментари:0
Долазак десног крила је апсолутни приоритет Јувентуса у текућем прелазном року. За Спалетијеву формацију са једним шпицем и два бочна нападача, неопходно је појачање јер Вестон Мекени и Франсисико Консеисао нису до сада убиједили Спалетија да су право рјешење. Треба му неко на десном боку као баланс за Јилдиза на лијевом и избор је пао на Федерика Кјезу.
Иако се нису растали на лијеп начин, Јуве и Кјеза су испеглали односе и италијански офанзивац је изразио жељу да се врати. Чак је пристао и на мању плату од 6.000.000 евра колико тренутно зарађује у Ливерпулу. Али, проблем је што Редси нису жељели да га пусте док је Мохамед Салах на Купу афричких нација, а и не пристају на Јувентусов предлог о позајмици. Стара дама је нудила да откуп позајмице постане и обавезан под одређеним условима ако Кјеза буде играо и Јувентус буде остварио неке циљеве, али Ливерпул жели само дефинитивну продају.
Јувентус сада нема новац за такву инвестицију и полако се окреће алтернативама. Једна од њих је Данијел Малдини из Аталанте којег ни клуб из Бергама пустио на позајмицу с опцијом откупа. Олакшавајућа ствар је и што нема велику плату јер у Аталанти зарађује тек око 1.000.000 евра по сезони. Врло приступачно за Јуве.
Преостале опције су Јаник Фереира Караско који жели да напусти саудијски Ал Шабаб и Жереми Бога из Нице. Белгијанац има још годину и по дана уговора у Ал Шабабу, капитен је, игра добро и зарађује 13.000.000 евра нето по сезони. Али, доста му је Арабије и жели назад у Европу. Прихватио би и драстично смањење плате ако дође Јувентусов позив.
Што се Боге тиче, он је недавно затражио раскид уговора са Ницом због напада незадовољних ултраса на аутобус са играчима и могао би да добије одријешене руке у избору новог клуба. Томе се нада и Јувентус који чека епилог јер му се не плаћа обештећење за крило које је некада играло у Италији за Сасуоло и Аталанту.
Сва поменута имена се тренутно гледају као привремена рјешења до љета јер Јуве има велики план да тада доведе Бернарда Силву којем истиче уговор са Манчестер Ситијем.
