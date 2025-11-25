Logo
Large banner

Јувентус се извукао у драматичној завршници

Извор:

АТВ

25.11.2025

23:02

Коментари:

0
Јувентус се извукао у драматичној завршници
Фото: Tanjug/AP/NTB Scanpix/Stian Lysberg Solum

Фудбалери Јувентуса славили су први пут у Лиги шампиона ове сезоне и то у драматичном мечу против Боде/Глимта са 2:3.

Домаћи тим је у 27. минуту шокирао великана из Торина. Бломберг је донио предност коју Боде/Глимт чува читаво прво полувријеме.

У другом полувремену, изабраници Лућана Спалетија крећу силовито. Опенда доноси изједначење Јувентусу у 48. минуту, а пет минута касније погађа и Мирети. Међутим, гол је поништен због офсајда.

Силовит старт Старе даме није могао да заустави ВАР, па је Вестон мекени у 59. минуту донио преокрет Старој дами.

У остатку мечу размјењивале су се шансе, али ништа конкретно. Шок за Стару даму је пенал за домаћу екипу који реализује Фет са 2:2.

Док је све било спремно за прихватање још једног промашеног меча Јувентуса, Џонатан Дејвид доноси спас за Стару даму и погађа у 91. минуту за 2:3.

Јувентус је на далекој 21. позицији на табели са једном побједом, једним поразом и три ремија.

Боде/Глимт је на 31. позицији са три пораза и три ремија.

Подијели:

Тагови:

Лига шампиона

Juventus

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почиње јубиларни 50. Бориков турнир у малом фудбалу

Фудбал

Почиње јубиларни 50. Бориков турнир у малом фудбалу

1 д

0
Фудбалер од 80.000.000 евра жени најпознатију глумицу за одрасле

Сцена

Фудбалер од 80.000.000 евра жени најпознатију глумицу за одрасле

1 д

0
Барселона "блиндира" важног играча

Фудбал

Барселона "блиндира" важног играча

2 д

0
Асренал декласирао Тотенхем

Фудбал

Асренал декласирао Тотенхем

3 д

0

Више из рубрике

Туга у региону: Умро Матео Блажевић (39)

Фудбал

Туга у региону: Умро Матео Блажевић (39)

1 д

0
Почиње јубиларни 50. Бориков турнир у малом фудбалу

Фудбал

Почиње јубиларни 50. Бориков турнир у малом фудбалу

1 д

0
ФИФА прогледала Роналду кроз прсте

Фудбал

ФИФА прогледала Роналду кроз прсте

1 д

0
Огласио се Немања Радоњић: Једина права истина!

Фудбал

Огласио се Немања Радоњић: Једина права истина!

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner