Јувентус се извукао у драматичној завршници

25.11.2025
Фудбалери Јувентуса славили су први пут у Лиги шампиона ове сезоне и то у драматичном мечу против Боде/Глимта са 2:3.
Домаћи тим је у 27. минуту шокирао великана из Торина. Бломберг је донио предност коју Боде/Глимт чува читаво прво полувријеме.
У другом полувремену, изабраници Лућана Спалетија крећу силовито. Опенда доноси изједначење Јувентусу у 48. минуту, а пет минута касније погађа и Мирети. Међутим, гол је поништен због офсајда.
Силовит старт Старе даме није могао да заустави ВАР, па је Вестон мекени у 59. минуту донио преокрет Старој дами.
У остатку мечу размјењивале су се шансе, али ништа конкретно. Шок за Стару даму је пенал за домаћу екипу који реализује Фет са 2:2.
Док је све било спремно за прихватање још једног промашеног меча Јувентуса, Џонатан Дејвид доноси спас за Стару даму и погађа у 91. минуту за 2:3.
Јувентус је на далекој 21. позицији на табели са једном побједом, једним поразом и три ремија.
Боде/Глимт је на 31. позицији са три пораза и три ремија.
