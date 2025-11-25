ФИФА прогледала Роналду кроз прсте

25.11.2025
Кристијано Роналдо моћи ће играти на отварању Свјетског првенству 2026. након што му је ФИФА изрекла забрану играња на једној утакмици послије црвеног картона против Ирске, извјештавају португалске новине Рекорд.
Четрдесетогодишњак је већ одслужио забрану играња против Арменије, када није био у тиму у побједи Португала од 9:1.
У почетку се очекивало да би Роналдо могао добити три меча забране играња због насилничког понашања, што би значило да ће португалска звијезда пропустити прве двије утакмице надолазећег Свјетског првенства. Међутим, ФИФА је одлучила блаже протумачити инцидент и изрекла Роналду најнижу могућу казну.
Одлука значи да ће португалски капитен бити на располагању селектору на почетку Свјетског првенства, које се 2026. године игра у САД-у, Канади и Мексику.
