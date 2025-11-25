Logo
Почиње јубиларни 50. Бориков турнир у малом фудбалу

АТВ

25.11.2025

21:36

Почиње јубиларни 50. Бориков турнир у малом фудбалу
Чак 219 екипа у девет категорија учествоваће на јубиларном 50. издању Бориковог турнира у малом фудбалу.

Обезбијеђен је и рекордан наградни фонд, а побједник у сениорској конкуренцији освојиће 25 хиљада марака. Све ово гарантује спектакл у предстојећих мјесец турнирских дана, а међу фаворитима и ове године је екипа „Пекара Бакал“, која се 2023. домогла шампионског пехара.

Као и сваке године са великом пажњом учесници, пријатељи турнира и сви љубитељи малог фудбала испратили су жријеб група, на којем су учествовали и бивши и садашњи фудбалери бањалучког Борца. Организатори задовољни великим интересовањем екипа за турнир који слави пола вијека трајања.

Прве утакмице на турниру биће одигране сутра у категоријама Ветерана 50 и 38+ и сениора. Велико финале на програму је 24. децембра, а титулу брани екипа Монтинг Теслић.

