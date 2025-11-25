Почиње јубиларни 50. Бориков турнир у малом фудбалу

Извор:
АТВ
25.11.2025
21:36
Коментари:0
Чак 219 екипа у девет категорија учествоваће на јубиларном 50. издању Бориковог турнира у малом фудбалу.
Обезбијеђен је и рекордан наградни фонд, а побједник у сениорској конкуренцији освојиће 25 хиљада марака. Све ово гарантује спектакл у предстојећих мјесец турнирских дана, а међу фаворитима и ове године је екипа „Пекара Бакал“, која се 2023. домогла шампионског пехара.
Као и сваке године са великом пажњом учесници, пријатељи турнира и сви љубитељи малог фудбала испратили су жријеб група, на којем су учествовали и бивши и садашњи фудбалери бањалучког Борца. Организатори задовољни великим интересовањем екипа за турнир који слави пола вијека трајања.
Прве утакмице на турниру биће одигране сутра у категоријама Ветерана 50 и 38+ и сениора. Велико финале на програму је 24. децембра, а титулу брани екипа Монтинг Теслић.
Најновије
Најчитаније
14
31
14
27
14
23
14
15
14
15
Тренутно на програму