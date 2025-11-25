Фудбалер од 80.000.000 евра жени најпознатију глумицу за одрасле

Извор:
Мондо.рс
25.11.2025
15:35
Коментари:0
Некадашњи фудбалер Арсенала Николас Пепе, промашај од 80 милиона евра, планира да се жени некадашњом глумицом за одрасле Тианом Трамп.
Познати фудбалер Николас Пепе којег данас многи сматрају највећим трансфер промашајем у историји Арсенала спреман је да ожени своју дјевојку, некадашњу глумицу у филмовима за одрасле Тиану Трамп. Својевремено једна од најпознатијих глумица у индустрији забаве за одрасле пензионисала се и сада снима "само из хобија", а то је очигледно дио плана који укључује и удају за познатог фудбалера са којим је у вези већ више од годину и по дана.
Њихова љубав била је једна од главних тема свих свјетских медија јер је многима било нејасно како су се упознали репрезентативац Обале Слоноваче и Американка коју већи дио мушкараца на планети познаје због оног што је радила пред камерама. Ипак, Николас и Тиана су успели да се сакрију од погледа јавности довољно дуго, свој однос поставили су на чврсте темеље, па данас размишљају о заједничком животу и праве планове за будућност. Погледајте како изгледа Тиана Трамп:
Николас Пепе иза себе има један брак, али тврди да се развео прије него што је упознао Тиану Трамп. Са друге стране, Тиана тврди да јој одлично прија нова улога. "Некада сам била глумица за одрасле, данас сам домаћица", написала је она прије неколико мјесеци у објави на друштвеним мрежама. Такође, на њеним профилима често се може видјети како даје подршку свом дечку, па се чак и провокативно фотографише у дресу шпанског тима.
Својевремено најпопуларнија звијезда филмова за одрасле већ је имала авантуре са спортистима, али су оне трајале значајно краће од везе са Пепеом. Прије неколико година причало се да је Тиана пала на шарм НБА кошаркаша Ламела Бола, иако му је његов отац забранио да се виђа са контроверзним дјевојкама како му то не би утицало на професионалну каријеру.
Ипак, њих двоје су примећени заједно, а Тиана Трамп је у то вријеме редовно одлазила на утакмице Шарлот Хорнетса и тако додатно "загријавала" атмосферу. Америчким медијима није требало много, али њихова веза очигледно није успјела да потраје, па је звезда филмова за одрасле морала да пронађе новог дечка.
Многи памте и да је неколико година раније Тиана Трамп преко друштвених мрежа напала Оклахому, јер је један од њених играча направио нешто што није могла да му опрости - глумица је тражила да јој клуб рефундира новац јер је провела викенд са кошаркашем и са њим имала односе, а он је одлучио да јој то не плати. Тада није открила о коме је ријеч и истакла је да то неће урадити, али да чека свој новац.
Дугогодишњи репрезентативац Обале Слоноваче Николас Пепе (30) почео је фудбалску каријеру као голман, али се то промијенило када је имао 14 година и када је због селидбе цијеле породице морао да промени клуб. Сениорску каријеру почео је у аматерским ранговима у Француској, затим се преко резервног тима Анжеа домогао првог тима, а касније је свима постало јасно да је један од најталентованијих играча у земљи.
Поред Анжеа са којим је игро у другом и првом рангу француског фудбала наступао је и за Орлеан у којем је био на позајмици, а затим је пажњу читаве Европе скренуо на себе играма у Лилу. Током две сезоне у том тиму постигао је чак 35 голова и то је било довољно Арсеналу да издвоји огроман новац - плаћен је 80.000.000 евра и не може се рећи да их је оправдао.
Након три године у којима није успио да преузме улогу лидера у тиму Пепе је отишао на позајмицу у Ницу, а касније је играо још и за Трабзон прије него што се скрасио у Виљареалу. Већ годину и по дана је члан овог тима, а у августу 2025. године проглашен је за најбољег играча у шпанском шампионату јер је имао два гола и асистенцију у том мјесецу.
Са Арсеналом је освојио ФА куп и Комјунити шилд, док је са репрезентацијом Обале Слоноваче био најбољи на Купу афричких нација 2024. године. До сада је за национални тим одиграо 50 мечева и постигао 11 голова.
(Мондо)
Најновије
Најчитаније
14
31
14
27
14
23
14
15
14
15
Тренутно на програму